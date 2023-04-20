Кременчуцьке тролейбусне управління замовляє послуги з діагностики та техобслуговування двигунів автобусів

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 141

КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» оголосило тендер на закупівлю послуг із діагностики та ремонту системи AdBlue двигуна Daimler ОМ 926 LA автобусу МАЗ-103486. Як стало відомо з оголошення в системі публічних закупівель Prozorro, очікувана вартість закупівля складе 375,3 тис. гривень.

У тендерній документації до закупівлі вказаний повний перелік послуг, які повинен надати підрядник. Це заміна масла, фільтрів тощо. Всього — 9 послуг.

Нагадаємо, на маршрутах Кременчуцької територіальної громади курсують автобуси МАЗ, закуплені у 2019 році: 10 автобусів коштували бюджету 57,9 млн гривень.