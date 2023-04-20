Українка з-за кордону подвоїть сьогоднішні донати, які кременчужани зберуть на авто для наших розвідників

Кременчуцька волонтерка Ольга Назарова, яка терміново збирає гроші на автомобіль для наших розвідників, отримала сьогодні унікальну пропозицію від українки з-за кордону. Усі донати, що кременчужани сьогодні скинуть на машину — будуть подвоєні. Тому волонтерка просить не підвести.
Нагадаємо, авто для наших розвідників дивом знайшли — і воно вже у Полтаві. Але необхідні 6 тис. євро зібрати не встигли. Гроші потрібні якнайшвидше — хто скільки зможе.
Для гривень:
Картка ПриватБанку: 5457 0822 9077 8567, Назарова Ольга.
Для валюти:
SWIFT (долари, євро) (реквізити надам в приват; на час воєнного стану — безвідсоткові перекази)
PayPal: olga2542@gmail.com
або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha.
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/7vZ19jsocZ
Номер картки банки
5375 4112 0528 5823
Детальніша інформація — на сторінці Ольги Назарової.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.