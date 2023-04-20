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Українка з-за кордону подвоїть сьогоднішні донати, які кременчужани зберуть на авто для наших розвідників

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 224

Волонтерка терміново збирає гроші, аби викупити автомобіль, що вже у Полтаві

Кременчуцька волонтерка Ольга Назарова, яка терміново збирає гроші на автомобіль для наших розвідників, отримала сьогодні унікальну пропозицію від українки з-за кордону. Усі донати, що кременчужани сьогодні скинуть на машину — будуть подвоєні. Тому волонтерка просить не підвести. 

«Щойно отримала унікальну пропозицію. Чому унікальну? Бо така пропозиція за 9 років волонтерства надійшла мені вперше. Отже: українка з-за кордону, з нагоди Дня подяки волонтерам, пообіцяла подвоїти всі донати, які надійдуть на волонтерські рахунки сьогодні та завтра. Ще раз: всі кошти, які ви перерахуєте сьогодні та завтра за вказаними нижче реквізитами, будуть подвоєні. Люди!!! Дорогі мої!!! Не підведіть!!!» написала Ольга Назарова.

Нагадаємо, авто для наших розвідників дивом знайшли — і воно вже у Полтаві. Але необхідні 6 тис. євро зібрати не встигли. Гроші потрібні якнайшвидше — хто скільки зможе. 

Для гривень:

Картка ПриватБанку: 5457 0822 9077 8567, Назарова Ольга.

Для валюти:

SWIFT (долари, євро) (реквізити надам в приват; на час воєнного стану — безвідсоткові перекази)

PayPal: olga2542@gmail.com

або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha.

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/7vZ19jsocZ

Номер картки банки

5375 4112 0528 5823

Детальніша інформація — на сторінці Ольги Назарової.

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: ЗСУ допомога волонтери
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