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Лунін та Малецький поїхали на Конгрес місцевих влад

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 522 Коментарів: 1

Обговорюватимуть аспекти відновлення України

Міський голова Віталій Малецький та начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін беруть участь у сьогоднішньому саміті Конгресу місцевих та регіональних влад, ініційованому Президентом Зеленським. Про це мер Малецький повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

«Разом з начальником Полтавської ОВА Дмитром Луніним, мером міста-побратима Кременчука Бидгоща Рафалом Брускі, керівниками інших українських міст обговорюємо важливі аспекти відновлення України», написав він.

Міський голова зазначив, що у засіданні беруть участь багато іноземних делегацій.

  

В Офісі Президента зазначили, що в межах саміту передбачене обговорення реінтеграції українських територій, подолання гуманітарних викликів, відновлення життєдіяльності громад за участю міжнародних урядових та неурядових організацій. Учасники заходу також порушать питання розмінування та інноваційного розвитку територій. За результатами саміту заплановано підписання підсумкової декларації й низки угод про партнерство на муніципальному рівні.

Участь у заході взяли 141 представник із 17 країн та міжнародних організацій.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: ФБ Віталія Малецького
Теги: Віталій Малецький Дмитро Лунін конгрес місцева влада
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Коментарі: 1

1 007
evil:
Сьогодні, 15:32

Малецкий про завышенный тариф за отопление в Кременчуге расскажет? Или забздит портить торжественную атмосферу праздника на саммите?


3 0

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