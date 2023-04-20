Топ-сорти томатів, які не потребують пасинкування

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 418

Помідори — один із найулюбленіших овочів для багатьох городників, але вони потребують багато уваги, особливо щодо пасинкування, тобто виривання бокових пагонів

Якщо ви хочете виростити томати без зайвих клопотів, вам слід обрати низькорослі сорти без пасинкування для теплиць.

Одним із таких сортів є Оленка F1. Цей томат добре росте як у відкритому грунті, так і у плівкових теплицях. Висота кущів не перевищує 50 см, а плоди мають круглу форму і вагу 200-250 грамів. Цей сорт стійкий до хвороб і не боїться перепадів температури. Хоча цей сорт помідорів не потребує пасинкування, рекомендується підв’язувати кущі.

Виростити томати без листя

Вам підійде сорт Палиця. Це унікальні томати, які були виведені в США в 50-х роках минулого століття і мають “гофроване” листя, яке майже непомітне. Сорт, який у теплицях може досягати 1,8 метра висоти. Та через малу кількість листя ви можете садити ці томати близько один до одного і заощадити місце. Плоди цього сорту не розтріскуються і добре зберігаються. Вони ідеально підходять для консервації.

Виростити томати без пасинкування у відкритому ґрунті

Вам слід обрати сорти, які стійкі до холоду і хвороб. Одним із таких сортів є Балконне диво. Цей томат має компактні кущі висотою 30-40 см, які можна садити у горщиках або на балконах. Плоди мають червоний колір і вагу 50-70 грамів. Цей сорт дуже ранньостиглий і дає багатий урожай.

Виростити томати з великими плодами

Вам підійде сорт Буш Бифстейк. Цей томат має низькорослі кущі висотою 60-80 см, які не потребують пасинкування і підв’язки. Плоди мають рожевий колір і вагу 200-300 грамів. Цей сорт середньостиглий і стійкий до хвороб.

Вирощуйте томати без пасинкування і насолоджуйтеся їхнім смаком і ароматом. Бажаємо вам успіхів у городництві!