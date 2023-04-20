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Надзвичайні новини

На Кременчучині зловили двох браконьєрів на Сулі

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 420

 

Поліцейські склали на порушників адміністративні матеріали

18 квітня у селі Погребняки Кременчуцького району працівники сектору поліцейської діяльності на воді під час патрулювання акваторії річки Сула виявили човен із двома чоловіками та браконьєрськими сітками загальною довжиною понад 200 метрів, які знаходилися в мішках. Про це інформує СПД на воді Кременчуцького райуправління поліції.

Заборонені знаряддя лову передали працівникам Національного природного парку «Нижньосульський» для подальшого знищення, про що склали відповідний акт. Відносно порушників – двох жителів Лубенської громади 43 та 32 років – склали адміністративні матеріали за частиною 1 статті 117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) та статтею 91 (Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду) КУпАП.

Загалом на Полтавщині з 1 квітня, як почала діяти нерестова заборона, поліція викрила близько 30 фактів незаконної риболовлі та відкрила стільки ж кримінальних проваджень. Збитки від браконьєрства, завдані державі, складають понад 8 мільйонів гривень. Правоохоронці вилучили у браконьєрів 4380 екземплярів незаконно добутої риби, понад 800 метрів риболовецьких сіток та більше ніж 20 заборонених знарядь лову, 6 плавзасобів, 4 автомобілі та причеп, що використовувалися у протиправній діяльності.

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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: Національна поліція Полтавщини
Теги: браконьєри сітки Сула Погребняки риба нерестова заборона
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