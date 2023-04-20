Скелелазний екотабір: кременчужани влаштували прибирання у Чикалівському кар‘єрі

На початку квітня під Кременчуком відбувся Скелелазний екотабір у Чикалівці. Місцеві журналісти разом з активістами ГО «Аура Добра» та Man in motion допомогли волонтерам Благодійного фонду «Зорі надії» прибрати сміття на території Чикалівського кар’єру.
Ми поспілкувались із керівницею проєкту «Волонтерські мандрівки» Аліною Косовською, яка неодноразово приїздила сюди на тренування та на фестиваль «Чикалівка – кар’єр емоцій».
Також окрім Чикалівки, волонтери ще прибирають сміття на Карпатах.
До речі Аліна додала, що коли потепліє вони планують повернутися до Чикалівського кар’єру, адже біля дальніх секторів є ще багато сміття, але зараз прохід туди затопило водою з озера.
Також голова ГО «Аура Добра» Світлана Мірошніченко розповіла, як активісти долучились до цього заходу.
Також на екотабір до Чикалівки завітала родина Юрія Курилкина. Вони дізнались про подію у спільноті велосипедистів.
– Приїхали погуляти й зробити гарну справу. Адже треба слідкувати за природою, щоб було де відпочивати, – зазначив Юрій.
А після прибирання усі охочі отримали змогу випробувати свої сили у підкоренні скель.
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