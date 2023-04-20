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Кременчук

Скелелазний екотабір: кременчужани влаштували прибирання у Чикалівському кар‘єрі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 363

 
Після прибирання усі охочі підкорили скелі 

На початку квітня під Кременчуком відбувся Скелелазний екотабір у ЧикалівціМісцеві журналісти разом з активістами ГО «Аура Добра» та Man in motion допомогли волонтерам Благодійного фонду «Зорі надії» прибрати сміття на території Чикалівського кар’єру.

 

Ми поспілкувались із керівницею проєкту «Волонтерські мандрівки» Аліною Косовською, яка неодноразово приїздила сюди на тренування та на фестиваль «Чикалівка – кар’єр емоцій».

 

– Скелелазний екотабір – це формат наших мандрівок. Ми їздимо  у різні цікаві локації України, проводимо цікаве, активне дозвілля і паралельно робимо їх кращими: прибираємо сміття, або оновлюємо туристичне маркування, ремонтуємо притулки. У Чикалівці ми прибираємо сміття, чистимо стежку до дальніх скелелазних секторів і займаємося саме скелелазінням, – розповіла Аліна.

Також окрім Чикалівки, волонтери ще прибирають сміття на Карпатах.

– Цікаві ті моменти, де потрібно не лише прибрати сміття, а й транспортувати його по складному рельєфу. У горах це не просто прийшов з мішечком: накладаєш повний рюкзак сміття, навішуєш ще два мішки – руки треба вільні, щоб іти з палками, а потім по складному рельєфу, по каменям спускаєшся зі сміттям. Здебільшого ми робимо такі заходи у Карпатах – це екотабори на кілька тижнів. Ми живемо у наметовому таборі у високогір’ї й виходимо прибираємо, – розповіла Аліна Косовська.

До речі Аліна додала, що коли потепліє вони планують повернутися до Чикалівського кар’єру, адже біля дальніх секторів є ще багато сміття, але зараз прохід туди затопило водою з озера.

– Варто гарно проводячи час і роблячи гарну справу, робити нашу країну кращою, – зазначила Аліна.

Також голова ГО «Аура Добра» Світлана Мірошніченко розповіла, як активісти долучились до цього заходу.

 

– Після суботнього заняття із тактики ми зібралися колективом і зайнялися корисною справою – допомогли  волонтерам прибрати сміття. Ми за збереження природи й закликаємо усіх небайдужих долучатися до прибирань довколишніх ділянок, – розповіла Світлана.

Також на екотабір до Чикалівки завітала родина Юрія Курилкина. Вони дізнались про подію у спільноті велосипедистів.

 

– Приїхали погуляти й зробити гарну справу. Адже треба слідкувати за природою, щоб було де відпочивати, – зазначив Юрій.

А після прибирання усі охочі отримали змогу випробувати свої сили у підкоренні скель.

 


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Автор: Дарія Згура
Теги: Чикалівка прибирання кар'єр скелелазіння
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