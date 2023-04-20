У Кременчуці у сквері помітили лисицю

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 990

У сквері на Раківці, в районі будинку №1 на вулиці Лікаря Бончука місцеві мешканці побачили лисицю. Відео тварини опублікували у групі Раківка Рідний Кременчук.

« Доброго вечора. Сьогодні ввечері, о 22.00 син зняв таке цікаве відео. На алеї побачили лисичку. Де вона взялася?! Втекла від води. Вони жили біля Дніпра. « Собачники » знають це. Будь ласка, напишіть, щоб не чіпали її. Вона дуже налякана », — йдеться в повідомленні.

До речі, днями лисицю бачили й у поруч розташованому дитячому садочку, зачиненому на реконструкцію.

Як розповіли «Кременчуцькому Телеграфу» співробітники Кременчуцького регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні», появу звірів можна пояснити повінню, враховуючи, що Раківка знаходиться поруч із Дніпром. Фахівці кажуть, що у районі Чечелевого та Білецьківки місцеві мешканці чули, як з плавнів намагаються вибратися дикі кабани, а поруч із подвір’ями можна побачити зграї зайців.

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