Повінь у Кременчуці: «чужа вода» прибуватиме ще тиждень

Як Кременчуччина переживає повінь, хто контролює ситуацію, скільки підтоплених садиб у районі та коли рівень води почне спадати
За останні три доби повінь у Кременчуці досягла максимального рівня — 67,3 метра над рівнем моря.
Станом на 14.00 17 квітня частково підтопленими залишаються понад 600 дачних, присадибних ділянок та домогосподарств у Кривуші, Самусіївці, Кам'яних Потоках, Чечелевому, Потоках, Дмитрівці. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.
За його даними, повінь у Кременчуцькому районі сталася внаслідок природних процесів: велика кількість талої води та підземні води з низин Білорусі та Росії потрапили у річку Дніпро. Однак ситуація — нормальна контрольована. А востаннє таку повінь Кременчук бачив у 1974 році.
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Зараз Кременчуцька ГЕС, як і весь каскад водосховищ, працює в штатному режимі. На ГЕС відкрито три стулки для пропуску води — четверту відкривати поки що не планують.
На запитання, коли ситуація стабілізується, Олег Лєднік відповів:
Начальник РВА Олег Лєднік каже, що вода поступово сходитиме, однак такий рівень води ми будемо спостерігати ще протягом тижня.
Ситуацію на каскадах гідротехнічних споруд контролює постійна комісія при Кабінеті міністрів та Укргідроенерго. Рівень води у Дніпрі зараз контролюється щогодини. Завтра, 18 квітня, районна комісія ТЕБ та НС збереться на засідання для координації подальших дій на місцях.
Нагадаємо, в Кременчуці почав підніматися рівень води у Дніпрі 13 квітня — підтопило пляж у Придніпровському парку. Український гідрометеорологічний центр тоді попередив, що 13-14 квітня пропускають весняне водопілля через водосховища Дніпровського каскаду. Тому відмічатиметься затоплення заплавних територій та можливе початкове затоплення низьких ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.
У суботу, 15 квітня, добряче підтопило Кривуші — довелося евакуювати людей. Протягом усього дня містяни ділилися фотографіями повені та дивувалися стихії, адже більшість городян такого раніше не бачили.
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Водночас ще на початку лютого повідомлялося, що повені — принаймні на Полтавщині — не прогнозували. Тоді Полтавський гідрометцентр, у зоні відповідальності якого перебуває гідрологічна ситуація на річках області, озвучив прогноз, що водопілля на річках Полтавської області цього року буде слабо вираженим і не супроводжуватиметься значними негативними наслідками. На кінець січня 2023 року гідрологічна ситуація на річках Полтавщини характеризувалась повною відсутністю снігу на водозборах, стоянням досить високих рівнів води та нестійким льодом. У зв’язку з цим та через незначну глибину промерзання ґрунту, його добру зволоженість, у 2023 році слід очікувати невисокого весняного водопілля.
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На фото — вид на Білецьківські плавні з Деївської гори
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