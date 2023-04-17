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Топ новина, Кременчук

Повінь у Кременчуці: «чужа вода» прибуватиме ще тиждень

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 403

Як Кременчуччина переживає повінь, хто контролює ситуацію, скільки підтоплених садиб у районі та коли рівень води почне спадати 

За останні три доби повінь у Кременчуці досягла максимального рівня — 67,3 метра над рівнем моря. 

Станом на 14.00 17 квітня частково підтопленими залишаються понад 600 дачних, присадибних ділянок та домогосподарств у Кривуші, Самусіївці, Кам'яних Потоках, Чечелевому, Потоках, Дмитрівці. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

 

За його даними, повінь у Кременчуцькому районі сталася внаслідок природних процесів: велика кількість талої води та підземні води з низин Білорусі та Росії потрапили у річку Дніпро. Однак ситуація — нормальна контрольована. А востаннє таку повінь Кременчук бачив у 1974 році.

Як раніше через паводки «тонув» Кременчук

Зараз Кременчуцька ГЕС, як і весь каскад водосховищ, працює в штатному режимі. На ГЕС відкрито три стулки для пропуску води — четверту відкривати поки що не планують.

На запитання, коли ситуація стабілізується, Олег Лєднік відповів: 

Насправді, ситуація є стабільною та контрольованою. Те, що ми зараз спостерігаємо великий потік води, — це результат весняної повені. Загалом — нормальна робоча ситуація, коли верхня частина Кременчуцького водосховища наповнюється на 81,3 метра. Критичний рівень — це 82,4 метра вище рівня моря. В нижній частині (саме де розташований Кременчук) ми зараз спостерігаємо рівень води 67,3 метра. Це наразі максимальний зафіксований рівень внаслідок спуску води по каскаду, і це є нормою. 

Начальник РВА Олег Лєднік каже, що вода поступово сходитиме, однак такий рівень води ми будемо спостерігати ще протягом тижня. 

Весняна повінь ще тільки розпочалася, і «чужа вода» буде прибувати. Зараз вона досягла Чернігова, Києва, Канева. І, до речі, у Черкасах ситуація менш прогнозована, ніж у нас. Наше завдання — під контролем спустити цю воду каскадом. Наразі всі служби справляються.  

Ситуацію на каскадах гідротехнічних споруд контролює постійна комісія при Кабінеті міністрів та Укргідроенерго. Рівень води у Дніпрі зараз контролюється щогодини. Завтра, 18 квітня, районна комісія ТЕБ та НС збереться на засідання для координації подальших дій на місцях. 

Нагадаємо, в Кременчуці почав підніматися рівень води у Дніпрі 13 квітня — підтопило пляж у Придніпровському парку. Український гідрометеорологічний центр тоді попередив, що 13-14 квітня пропускають весняне водопілля через водосховища Дніпровського каскаду. Тому відмічатиметься затоплення заплавних територій та можливе початкове затоплення низьких ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.

У суботу, 15 квітня, добряче підтопило Кривуші — довелося евакуювати людей. Протягом усього дня містяни ділилися фотографіями повені та дивувалися стихії, адже більшість городян такого раніше не бачили. 

Вода у Дніпрі піднімається: підтоплює Горішні Плавні та дачні кооперативи під Кременчуком

Водночас ще на початку лютого повідомлялося, що повені — принаймні на Полтавщині — не прогнозували. Тоді Полтавський гідрометцентр, у зоні відповідальності якого перебуває гідрологічна ситуація на річках області, озвучив прогноз, що водопілля на річках Полтавської області цього року буде слабо вираженим і не супроводжуватиметься значними негативними наслідками. На кінець січня 2023 року гідрологічна ситуація на річках Полтавщини характеризувалась повною відсутністю снігу на водозборах, стоянням досить високих рівнів води та нестійким льодом. У зв’язку з цим та через незначну глибину промерзання ґрунту, його добру зволоженість, у 2023 році слід очікувати невисокого весняного водопілля. 

Цього року на Полтавщині повені не очікують

На фото — вид на Білецьківські плавні з Деївської гори

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Автор: Ольга Мінчук Відео: Артем Коваленко
Теги: повінь Дніпро водопілля Олег Лєднік
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