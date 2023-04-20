На Полтавщині у пожежі загинув дворічний хлопчик

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 135

Його тіло знайшли у будинку після того, як загасили вогонь

На Лубенщині у пожежі загинув дворічний хлопчик. Про це сповістив Лубенський райвідділ поліції.

19 квітня близько 18.40 поліцейські отримали повідомлення від рятувальників про пожежу в приватному будинку на вулиці Луговій в селі Остапівка Новооржицької тергромади Лубенського району.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, рятувальники та медики. Після гасіння пожежі у будинку знайшли тіло дворічного хлопчика. Для встановлення точної причини смерті тіло дитини направили на судово-медичну експертизу. Наразі спеціалісти з’ясовують причину пожежі.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, поліція розпочала розслідування.