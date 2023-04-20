Курс валют: де в Кременчуці 20 квітня вигідно обмінювати гроші

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 73

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 20 квітня. Курс долара не змінився. Євро здешевшало ще на 14 коп. Злотий знизився на 4 коп.

В обмінниках долар продають у середньому за 38,00 грн, а купують — за 37,60 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,20 грн. Продають за 41,50 грн.

Сьогодні у відділеннях банків в Кременчуці:

Д олар США

купують — по 37,52 грн,

продають — по 38,14 грн.

Найвигідніший курс здачі — у ТАСкомбанку (37,80 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі — в А-банку (37,80 грн за $1).

Варто розуміти, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Є вро

купують — по 40,68 грн,

продають — по 41,72 грн.

Найвигідніший курс здачі — у ТАСкомбанку (41,25 грн).

Найвигідніший курс купівлі — в Укргазбанку (41,30 грн).

З лотий

купують — по 8,48 грн,

продають — по 8,97 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (8,75 грн).

Найвигідніший курс купівлі — в Ощадбанку (8,85 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів +380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від $500 або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну, можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

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Курс валют НБУ на 20 .0 4 .2023 року: