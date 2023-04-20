У Кременчуці водій, рухаючись заднім ходом, збив пенсіонерку

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19 квітня близько 16.50 на проспекті Лесі Українки 48-річний кременчужанин на автомобілі Fiat, рухаючись заднім ходом, збив 73-річну пішохідку.

За інформацією Кременчуцького районного управління поліції та СУ ГУНП, жінку з травмами госпіталізували.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.