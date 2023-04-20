На Полтавщині засудили «серійного крадія» дорожніх знаків

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 143

На Лубенщині 48-річного місцевого жителя визнали винним у крадіжці дорожніх знаків. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Упродовж минулого року на автодорозі Київ-Харків-Довжанський (неподалік сіл Засулля та Войниха) чоловік для власних господарських потреб викрав 6 дорожніх знаків: «Напрямок повороту», «Обмеження максимальної швидкості 50 км», «Кілометровий знак», «Виїзд на дорогу з одностороннім рухом» та 2 штуки «Напрямок руху по смугах».

Під час обшуку за місцем проживання крадія правоохоронці знайшли та вилучили ці засоби регулювання дорожнього руху.

Враховуючи щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність обставин, що обтяжують покарання, а також те, що обвинувачений раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, Лубенський міськрайонний суд за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України), призначив чоловіку покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Та потім із застосуванням ст. 75 КК України звільнив його від відбування покарання з випробуванням, визначивши іспитовий строк – 1 рік.

Також чоловік повинен відшкодувати державі понад 4 тис. грн витрат за проведення судових експертиз.

Дорожні знаки повернули Службі автомобільних доріг у Полтавській області.