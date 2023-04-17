10 травня у Кременчуці «Чорний квадрат» покаже виставу «Інтим не пропонувати»

10 травня о 18.00 у Міському палаці культури творче об'єднання «Чорний квадрат» покаже виставу «Інтим не пропонувати».

– Він, Вона й алкоголь. Класичний любовний трикутник. Вистава про історію відносин двох абсолютно полярних особистостей.

Що краще – нахабність чи наполегливість. Вихованість чи грубий життєвий досвід. Кохання чи холодний розрахунок.

Інколи, аби потрапити в майбутнє, потрібно згадати, що було в минулому. Можливо, там було щось, що допоможе тобі знайти своє справжнє щастя.

Секс, інтриги, комедія, трилер, мелодрама. Одним словом, гостро-гуморна сатира та іронія на життя в комедії «Інтим не пропонувати», – мовиться в анонсі.