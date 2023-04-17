10 травня у Кременчуці «Чорний квадрат» покаже виставу «Інтим не пропонувати»

10 травня о 18.00 у Міському палаці культури творче об'єднання «Чорний квадрат» покаже виставу «Інтим не пропонувати».
– Він, Вона й алкоголь. Класичний любовний трикутник. Вистава про історію відносин двох абсолютно полярних особистостей.
Що краще – нахабність чи наполегливість. Вихованість чи грубий життєвий досвід. Кохання чи холодний розрахунок.
Інколи, аби потрапити в майбутнє, потрібно згадати, що було в минулому. Можливо, там було щось, що допоможе тобі знайти своє справжнє щастя.
Секс, інтриги, комедія, трилер, мелодрама. Одним словом, гостро-гуморна сатира та іронія на життя в комедії «Інтим не пропонувати», – мовиться в анонсі.
Ірина Гатун у ролі Єви Григоріївни, а Олександр Розвяков у ролі Валери (він же Володя).
Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар». Замовити можна за номером +380970493430 або на сайті «Чорний квадрат». Вартість – 200-400 грн.
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