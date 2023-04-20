Як минула доба на Кременчуччині: п‘яні дебошири та короткі замикання

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Надзвичайних подій за добу не сталось

За минулу добу у Кременчуцькому районі сталось 2 коротких замикання. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 19 квітня, о 14.23, у Кременчуці, на вулиці Лікаря Бончука замкнуло електромережу у підвалі житлового будинку. Обійшлось без пожежі.

Того ж дня, о 14.31, у селі Кияшки, на вулиці Богдана Хмельницького сталось коротке замкнення електромережі у господарчій будівлі. Також обійшлося без пожежі.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 6 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Поліціянти затримали одного водія, який сів за кермо напідпитку. Щодо нього склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

Ще поліцейські затримали двох людей за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Склали адмінматеріали.

Також на 6 осіб поліцейські склали адмінпротоколи за домашнє насильство.