Води у Дніпрі в районі Кременчука за добу майже не впав

Підтопленими залишається понад 400 присадибних ділянок та домогосподарств у Кременчуцькому районі, червоний рівень небезпеки залишається
Станом на 8.00 20 квітня рівень води у верхньому б’єфі у Дніпрі склав 81.3 метри, у нижньому — 66.4 метри. Такі дані оприлюднили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.
Підтопленими залишаються понад 400 присадибних ділянок та домогосподарств у Кременчуцькому районі — Кривушах, Самусіївці, Кам’яних Потоках, Чечелевому, Потоках та Дмитрівці. Евакуація людей протягом минулої доби не проводилася, викликів щодо порятунку людей внаслідок підтоплення до ДСНС району не надходило.
Нагадаємо, Укргідрометцентр на 20 квітня прогнозував, що часткове затоплення прирічкових населених пунктів Кременчуччини збережеться. Червоний рівень небезпеки залишається чинним.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.