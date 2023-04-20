Води у Дніпрі в районі Кременчука за добу майже не впав

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Підтопленими залишається понад 400 присадибних ділянок та домогосподарств у Кременчуцькому районі, червоний рівень небезпеки залишається

Станом на 8.00 20 квітня рівень води у верхньому б’єфі у Дніпрі склав 81.3 метри, у нижньому — 66.4 метри. Такі дані оприлюднили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Підтопленими залишаються понад 400 присадибних ділянок та домогосподарств у Кременчуцькому районі — Кривушах, Самусіївці, Кам’яних Потоках, Чечелевому, Потоках та Дмитрівці. Евакуація людей протягом минулої доби не проводилася, викликів щодо порятунку людей внаслідок підтоплення до ДСНС району не надходило.

Для порівняння:

19 квітня рівень води у верхньому б'єфі склав — 81,1 метра , у нижньому — 67 метрів;

18 квітня рівень води у верхньому б’єфі — 81,2 метра , у нижньому — 67,1 метра ;

17 квітня верхній рівень — 81,3 метра , нижній — 66,8 метра .

Нагадаємо, Укргідрометцентр на 20 квітня прогнозував, що часткове затоплення прирічкових населених пунктів Кременчуччини збережеться. Червоний рівень небезпеки залишається чинним.