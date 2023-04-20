Велика Палата Верховного Суду розглянула справу щодо акцій Полтавського ГЗК

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Велика Палата Верховного Суду розглянула справу щодо акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, повідомила Судово-Юридична газета.

Так, компанія Trimcroft Services Limited звернулася до суду із позовом, у якому, зокрема, просила визнати недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів, укладений компаніями Trimcroft Services Limited, Calefort Developments Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited як продавцями, компаніями Eastcoast United Inc., Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited як покупцями, ПрАТ «Ділові партнери» як торговцем і АТ «Інг Банк Україна» як зберігачем, у частині, що стосується прав та інтересів компанії Trimcroft Services Limited щодо пакета простих іменних акцій, випущених ПрАТ «Полтавський ГЗК».

До суду звернулися також компанії Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited і Gilson Investmens Limited, які оскаржили зазначений договір у частині, що стосується їхніх прав та інтересів щодо пакетів акцій, і просили, зокрема, стягнути з Ferrexpo AG на їхню користь пакети акцій (у розмірі 12,1378%, 12,1378% та 6,5946% відповідно) та зобов’язати депозитарну установу зарахувати вказані пакети акцій на їхні рахунки.

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовів, а Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення й ухвалив нове, яким задовольнив позови частково: визнав спірний договір недійсним в оскаржуваній частині, витребував із володіння компанії Ferrexpo AG пакети акцій на користь компаній Trimcroft Services Limited, Calefort Developments Limited, Emsworth Assets Limited і Gilson Investments Limited та зобов’язав депозитарну установу зарахувати акції на рахунки вказаних компаній, а в решті позовних вимог — відмовив.

Велика Палата ВС частково задовольнила касаційні скарги ПрАТ «Ділові партнери» та компанії Ferrexpo AG: скасувала постанову апеляційного суду, рішення суду першої інстанції змінила в мотивувальній частині, а в іншій частині — залишила без змін.

З повним текстом постанови ВП ВС у справі №910/15551/20 (провадження № 12-41гс22) можна буде ознайомитися у ЄДРСР та в Базі правових позицій Верховного Суду.