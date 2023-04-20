19 квітня COVID-19 виявили у 38 кременчужан

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В інфекційних шпиталях з COVID-19 на лікуванні знаходяться 26 людей

19 квітня 38 жителів Кременчука захворіли на коронавірусну хворобу, про це повідомила пресслужба мерії міста.

COVID-19 виявили у 20 жінок від 18 до 78 років, 14 чоловіків від 19 до 73 років, трьох дітей від 2 до 15 років та однієї дитини першого року життя. 30 людей з цих пацієнтів перебувають під наглядом сімейних лікарів, 8 — лікуються у стаціонарі.

В інфекційних шпиталях з COVID-19 на лікуванні знаходяться 26 осіб. За добу одужало 48 пацієнтів. Випадків смерті хворих на ковід 19 квітня в місті не реєстрували.

Загалом у Кременчуці налічують 28 878 хворих, одужало 27 800, померло 745.