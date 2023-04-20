Грамоти та подарунки: у Кременчуці відбулось відкрите тренування з боксу

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19 квітня, у Кременчуці, у комунальному закладі «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву» провели відкрите заняття з боксу та нагородили юних спортсменів за перемоги у квітневих змаганнях.

З 2 по 9 квітня, у Хмельницьку пройшов Чемпіонат України з боксу серед юнаків. У ньому брали участь двоє вихованців з Кременчука: Ярослав Хогвач виборов 3 місце й отримав звання кандидата в майстри спорту, а серед дівчат, Олександра Головченко посіла 5 місце й отримала звання кандидата в майстри спорту.

А з 10 по 16 квітня, у Черкаській області пройшов Всеукраїнський турнір серед юнаків Корсунь Шевченківський. У ньому взяв участь вихованець з Кременчука Владислав Савченко та зайняв 2 місце. Тепер хлопець готується до Чемпіонату України, який пройде у червні.

А зараз начальник управління молоді та спорту Медведенко Олег Володимирович вручив дітям заслужені дипломи та подарунки, а саме шолом та футболку.

— Наші сьогоднішні реалії — продовжувати тренуватись, досягати результатів, знаходити можливість брати участь у всеукраїнських та обласних змаганнях. Зі своєї сторони будемо намагатись підтримувати, аби продовжились тренувальні процеси, щоб було місце для тренувань, щоб тренери з вами працювали. Дуже вдячні новому президенту федерації боксу за ту велику допомогу, яку він здійснює на сьогодні, й сподіваємось, що це все принесе в першу чергу дітям великі спортивні досягнення, і нам, як для міста, великі результати. Сподіваємось на вас, і гарних вам тренувань та змагань, — зазначив Олег Медведенко.

Також заслужений тренер України Олег Гончар зазначив, що всі заслуги школи — завдяки президенту міської федерації боксу Віталію Валерійовичу Марченку, адже без фінансової допомоги це все було б неможливим.

— Ми провели спільний навчально-тренувальний збір. Наш президент фінансово нас підтримав і це не лише мотивація, а й можливість фізично придбати речі, вітаміни та все необхідне для наших вихованців, — говорить Олег Гончар.

Також ми поспілкувались із юнаками-переможцями, аби дізнатись їхні емоції.

— Відбувалось це все у квітні, у Хмельницькому. Все було чудово. Загалом у мене було три бої та дві перемоги. Суперники були дуже сильні. Перемогу мені допомогли одержати постійні тренування зранку та ввечері. Готувався до змагань цілий місяць, був постійно у напрузі. На тиждень, щодня по два тренування. Труднощі у тому, що стомлююсь морально. Я виходив на ринг із думкою про те, що потрібно повернутись додому тільки з перемогою. Я два роки прагнув отримати звання кандидата в майстри спорту, а коли отримав, то спочатку не повірив, я був шокований, — розповів Ярослав Хохлоч.

— Майже всі кажуть, що бокс — не жіноча справа, але це не зупиняє мене продовжувати займатись цим спортом. Мені подобається бокс, я з дитинства обрала саме цей вид спорту, я готова досягати чогось більшого. Суперники були досить сильні, мені було з ними досить важко, тому що у кожного свій рівень. Загалом у мене було два бої, перший я виграла, а другий — на жаль, програла. Під час бою я відчуваю щось, що не передати словами, хвилювання, коли на рингу навіть не відчуваєш болю, це такий собі адреналін. Я дуже хотіла стати кандидатом у майстри спорту, це була моя мета, до неї я йшла 2 роки. Коли отримала, у мене було дуже багато радощів, це заслуга мого тренера, моїх батьків та моя, — розповіла Олександра Головченко.

— Я взяв участь у змаганнях у Корсунь-Шевченківському у Черкаській області. Змагання були масштабні, взяли участь усі міста, навіть із Донецької області. Суперників було багато, у моїй ваговій категорії — 8 суперників. Я виходив на бої без страху, бо знав, що виграю. Загалом у мене було три бої, два з них я виграв. Я прагну до чемпіона світу, оскільки звання кандидата в майстри спорту легко взяти, а ось чемпіона світу — теж легко, але треба дуже багато працювати. У червні, я буду брати участь у чемпіонаті України серед юнаків. Морально я не заморююсь — я злий, і злість дає мені сили, – розповів Владислав Савченко.

Далі всі присутні діти та юнаки розділились на групи за віком та почали тренуватись.