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Грамоти та подарунки: у Кременчуці відбулось відкрите тренування з боксу

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 303

Діти та юнаки з перемогами нещодавно повернулись із турнірів з боксу

19 квітня, у Кременчуці, у комунальному закладі «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву» провели відкрите заняття з боксу та нагородили юних спортсменів за перемоги у квітневих змаганнях.

З 2 по 9 квітня, у Хмельницьку пройшов Чемпіонат України з боксу серед юнаків. У ньому брали участь двоє вихованців з Кременчука: Ярослав Хогвач виборов 3 місце й отримав звання кандидата в майстри спорту, а серед дівчат, Олександра Головченко посіла 5 місце й отримала звання кандидата в майстри спорту.

А з 10 по 16 квітня, у Черкаській області пройшов Всеукраїнський турнір серед юнаків Корсунь Шевченківський. У ньому взяв участь вихованець з Кременчука Владислав Савченко та зайняв 2 місце. Тепер хлопець готується до Чемпіонату України, який пройде у червні.

А зараз начальник управління молоді та спорту Медведенко Олег Володимирович вручив дітям заслужені дипломи та подарунки, а саме шолом та футболку.

Наші сьогоднішні реалії продовжувати тренуватись, досягати результатів, знаходити можливість брати участь у всеукраїнських та обласних змаганнях. Зі своєї сторони будемо намагатись підтримувати, аби продовжились тренувальні процеси, щоб було місце для тренувань, щоб тренери з вами працювали. Дуже вдячні новому президенту федерації боксу за ту велику допомогу, яку він здійснює на сьогодні, й сподіваємось, що це все принесе в першу чергу дітям великі спортивні досягнення, і нам, як для міста, великі результати. Сподіваємось на вас, і гарних вам тренувань та змагань, зазначив Олег Медведенко.

Також заслужений тренер України Олег Гончар зазначив, що всі заслуги школи завдяки президенту міської федерації боксу Віталію Валерійовичу Марченку, адже без фінансової допомоги це все було б неможливим.

Ми провели спільний навчально-тренувальний збір. Наш президент фінансово нас підтримав і це не лише мотивація, а й можливість фізично придбати речі, вітаміни та все необхідне для наших вихованців, говорить Олег Гончар. 

Також ми поспілкувались із юнаками-переможцями, аби дізнатись їхні емоції.

 

Відбувалось це все у квітні, у Хмельницькому. Все було чудово. Загалом у мене було три бої та дві перемоги. Суперники були дуже сильні. Перемогу мені допомогли одержати постійні тренування зранку та ввечері. Готувався до змагань цілий місяць, був постійно у напрузі. На тиждень, щодня по два тренування. Труднощі у тому, що стомлююсь морально. Я виходив на ринг із думкою про те, що потрібно повернутись додому тільки з перемогою. Я два роки прагнув отримати звання кандидата в майстри спорту, а коли отримав, то спочатку не повірив, я був шокований, розповів Ярослав Хохлоч.

 

Майже всі кажуть, що бокс не жіноча справа, але це не зупиняє мене продовжувати займатись цим спортом. Мені подобається бокс, я з дитинства обрала саме цей вид спорту, я готова досягати чогось більшого. Суперники були досить сильні, мені було з ними досить важко, тому що у кожного свій рівень. Загалом у мене було два бої, перший я виграла, а другий на жаль, програла. Під час бою я відчуваю щось, що не передати словами, хвилювання, коли на рингу навіть не відчуваєш болю, це такий собі адреналін. Я дуже хотіла стати кандидатом у майстри спорту, це була моя мета, до неї я йшла 2 роки. Коли отримала, у мене було дуже багато радощів, це заслуга мого тренера, моїх батьків та моя, розповіла Олександра Головченко.

 

Я взяв участь у змаганнях у Корсунь-Шевченківському у Черкаській області. Змагання були масштабні, взяли участь усі міста, навіть із Донецької області. Суперників було багато, у моїй ваговій категорії 8 суперників. Я виходив на бої без страху, бо знав, що виграю. Загалом у мене було три бої, два з них я виграв. Я прагну до чемпіона світу, оскільки звання кандидата в майстри спорту легко взяти, а ось чемпіона світу теж легко, але треба дуже багато працювати. У червні, я буду брати участь у чемпіонаті України серед юнаків. Морально я не заморююсь я злий, і злість дає мені сили, – розповів Владислав Савченко.

Далі всі присутні діти та юнаки розділились на групи за віком та почали тренуватись.

 

 

Фото: Дарія Згура
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Автор: Дарія Згура
Теги: бокс турнір нагороди тренування
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