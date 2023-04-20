У Кременчуці у 5 разів зросла кількість звернень щодо отримання матеріальної допомоги

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Йдеться про період з січня по березень 2022 та 2023 років

Протягом січня-березня 2023 року у Кременчуці збільшилася кількість звернень щодо отримання матеріальної допомоги з бюджету майже в 5 разів. Як сповістили у Кременчуцькій міській раді, порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість звернень зросла з 650 до 3 620.

Основні причини для звернень:

потреба у дороговартісному лікуванні (в тому числі й онкологічних хвороб);

скрутне матеріальне становище (через втрату роботи внаслідок військової агресії, поховання рідних).

За додатковою інформацією можете звернутися до управління по роботі зі зверненнями громадянам за адресою: вулиця Небесної Сотні, 54, кабінет 4-а. Графік роботи: 8.00-17.15 (з понеділка по четвер), 8.00-16.00 (п'ятниця). Телефон для довідок: 098-988-31-33.

Які документи треба зібрати, щоб отримати матеріальну допомогу, читайте ТУТ.