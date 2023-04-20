Планові відключення електроенергії у Кременчуці на 20 квітня

Адреси, за якими сьогодні не буде світла
Сьогодні, 20 квітня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
- вул. Андріївська, 4-8/11, 5-18А;
- пров. Барковського, 13-26;
- вул. Зінаїди Тулуб, 21/10;
- вул. Локомотивна, 1А-30, 23А-38;
- вул. Межова, 1-26;
- вул. Новомежова, 2/1;
- вул. Переяславська, 2-37/10, 37/12;
- вул. Сержанта Мельничука, 12/37А;
- вул. Юрія Руфа, 45-63/1, 65А;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84.
Через виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- туп. 7-й Хорольський, 18;
- вул. Бетонна, 40-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3;
- вул. Академіка Маслова, 32/15;
- вул. Гоголя, 7/44-21;
- вул. Ігоря Сердюка, 2А-7;
- вул. Коцюбинського, 4;
- вул. Перемоги, 25-50;
- вул. Софіївська, 2/50;
- вул. Б. Хмельницького, 1Г;
- вул. Троїцька, 5, 7/5;
- пров. Бахмацький, 1-20;
- вул. Карпенка-Карого, 2-15;
- вул. Кохнівська, 2/1-43;
- вул. Салганна, 3, 5/1.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- пров. Будівельний, 4-7;
- пров. Василя Стефаника, 1/3-53/289;
- вул. Дербукова, 1-26;
- пров. Дорожний, 1-37/273;
- вул. Зарічна, 1/9-78/279;
- вул. І. Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- вул. Приозерна, 3-7;
- пров. Приозерний, 3/9-36/40;
- туп. Проточний, 5-38/32;
- туп. Сінний, 2-30.
З 8.00 до 18.00
Через виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
З 8.00 до 20.00
У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ:
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