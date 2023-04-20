Планові відключення електроенергії у Кременчуці на 20 квітня

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Адреси, за якими сьогодні не буде світла

Сьогодні, 20 квітня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;

вул. Андріївська, 4-8/11, 5-18А;

пров. Барковського, 13-26;

вул. Зінаїди Тулуб, 21/10;

вул. Локомотивна, 1А-30, 23А-38;

вул. Межова, 1-26;

вул. Новомежова, 2/1;

вул. Переяславська, 2-37/10, 37/12;

вул. Сержанта Мельничука, 12/37А;

вул. Юрія Руфа, 45-63/1, 65А;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84.

Через виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

туп. 7-й Хорольський, 18;

вул. Бетонна, 40-114;

пров. Солдатський, 35-107/3;

вул. Академіка Маслова, 32/15;

вул. Гоголя, 7/44-21;

вул. Ігоря Сердюка, 2А-7;

вул. Коцюбинського, 4;

вул. Перемоги, 25-50;

вул. Софіївська, 2/50;

вул. Б. Хмельницького, 1Г;

вул. Троїцька, 5, 7/5;

пров. Бахмацький, 1-20;

вул. Карпенка-Карого, 2-15;

вул. Кохнівська, 2/1-43;

вул. Салганна, 3, 5/1.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

пров. Будівельний, 4-7;

пров. Василя Стефаника, 1/3-53/289;

вул. Дербукова, 1-26;

пров. Дорожний, 1-37/273;

вул. Зарічна, 1/9-78/279;

вул. І. Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

вул. Приозерна, 3-7;

пров. Приозерний, 3/9-36/40;

туп. Проточний, 5-38/32;

туп. Сінний, 2-30.

З 8.00 до 18.00

Через виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

с. Соснівка.

З 8.00 до 20.00

У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ: