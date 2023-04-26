Вартість корисних копалин Полтавщини — $790 мільярдів

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Вартість корисних копалин Полтавщини — $790 мільярдів. Загальна вартість корисних копалин України становить 14,8 трлн доларів. Про це повідомляє Forbes Ukraine.

«Природні ресурси — один із важливих факторів російської військової агресії, який часто залишається поза увагою. Forbes оцінив вартість корисних копалин України у $14,8 трлн», — йдеться у повідомленні.

На початку 2005 року розвідані запаси оцінювалися в урядових документах як «$150 000 на душу населення, а за оцінками західних експертів — понад $200 000», що відповідало сукупній оцінці 7–10 трлн доларів.

На цей час ця сума зросла майже до 15 трлн доларів. При цьому понад 70% загальної суми припадає лише на три області — Донецьку, Луганську та Дніпропетровську.

У загальній вартості корисних копалин 62% забезпечує кам'яне вугілля, 14% — залізняк, кожен з інших активів — менш як 5%. Загальний обсяг корисних копалин — 111 млрд тонн.