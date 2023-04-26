Вчора у Кременчуці сталась ДТП: травмувався велосипедист

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Вчора, 25 квітня, близько 9.50, у Кременчуці, на вулиці Лейтенанта Дніпрова сталась ДТП. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Попередньо, автомобіль Lexus, яким керував 33-річний місцевий чоловік зіткнувся з велосипедом, яким керував місцевий 61-річний чоловік. Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.