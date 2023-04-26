Під Бахмутом помер військовий з Кременчуччини Володимир Голуб

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 433

Володимир помер майже через рік після загибелі свого сина військового

22 квітня, виконуючи бойове завдання у Бахмуті, помер військовий з Горішніх Плавнів Володимир Голуб. У нього стався серцевий напад. Він був батьком сина Владислава, який теж загинув під час виконання бойового завдання з відсічі та стримування збройної агресії росії.

Володимир народився 14 березня 1969 року в республіці Північна Осетія - Аланія. Після закінчення Комсомольського політехнічного технікуму та Дніпропетровської національної гірничої академії у березні 1996 року розпочав трудову діяльність на Полтавському ГЗК слюсарем з ремонту технологічного устаткування дробильної фабрики. Із січня 1999 до квітня 2021 роки працював електрогазозварником в гірничому цехові. Потім - електрогазозварником у карʼєрі Єристівського ГЗК, де працював донині.

Вперше для оборони України Володимир Голуб терміном на 14 місяців був мобілізований у 2015 році. Після цього з 2021 року служив у Збройних Силах України за контрактом, а на військову службу по мобілізації був призваний у січні 2023 року.