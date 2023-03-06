Кременчуччина попрощалася з воїном Владиславом Голубом, який загинув у травні минулого року

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 720

Сьогодні, 6 березня, у Горішніх Плавнях попрощалася з загиблим солдатом Збройних Сил України Владиславом Володимировичем Голубом. Народився Владислав 15 січня 1992 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи №5, вступив до Чернігівського ліцею військової підготовки. Після успішного закінчення цього ліцею навчався у 2009-2013 роках у Харківському національному університеті внутрішніх справ, де здобув відповідну кваліфікацію бакалавра. У 2013-2015 роках працював слідчим Комсомольського міського відділу УМВС України в Полтавській області. У 2015-2017 роках продовжив навчання в Національній академії внутрішніх справ, де здобув кваліфікацію магістра права.

З 2017 року старший лейтенант поліції Владислав Голуб працював старшим інспектором в органах Національної поліції України міста Києва. Владислав завжди підтримував гарну фізичну форму, мав високий рівень спортивної підготовки, мав рівень кандидата в майстри спорту з плавання і військового багатобор’я.

У березні 2022 року пішов добровольцем на російсько-українську війну. 5 травня 2022 року під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість і мужність, солдат десантно-штурмового батальйону Збройних Сил України Владислав Голуб героїчно загинув у районі населеного пункту Шандриголове Донецької області.

Владислава Володимировича Голуба поховали з почестями в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».