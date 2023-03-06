Вчора над Полтавщиною літали безпілотники: над Кременчуком також

Всього над Україною за ніч збили 13 БПЛА, хоча в Полтавській ОВА припустили, що над областю були розвідники, а не бойові
Вчора, 5 березня, о 21.00 на Полтавщині оголосили повітряну тривогу.
О 21.27 телеграм-канал «Сирена Кременчук» повідомив про 7 безпілотників Shahed в повітряному просторі України. Зокрема й у бік Полтавської області.
Окрім Полтавщини, БПЛА були помічені над Сумщиною, Чернігівщино, Харківщино, Дніпропетровщиною, Київщиною.
Деякі моніторингові канали також вказали напрямок — на Кременчук. То один «Шахед», то три «Шахеди». Також повідомлялося, що у небі працює винищувальна авіація.
Пізніше сповістили, що повітряні об’єкти, які рухалися в напрямку Полтавщини, змінили напрямок на Харківщину, де працювало ППО. Також ППО спрацювало й у сусідніх Дніпропетровській та у Сумській областях.
О 23.39 міський голова Віталій Малецький сповістив про підвищену небезпеку, закликав перебувати в укриттях.
Відбій повітряної тривоги оголосили вже 6 березня о 2.54.
Сьогодні ж, під час апаратної наради начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін припустив, що над Полтавщиною літали розвідувальні дрони.
Водночас у Повітряних силах Збройних Сил України повідомили, що в ніч з 5 на 6 березня російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе «Shahed-131/136» з північного напрямку — Брянської області РФ.
Усього зафіксували 15 пусків ударних БпЛА.
Загалом знищено 13 «Шахедів»:
Нагадаємо, що цієї ночі жителі Кременчуцького району пережили найдовшу повітряну тривогу. Вона тривала майже 6 годин — 5 годин 53 хв (353 хв).
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер