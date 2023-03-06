Вчора над Полтавщиною літали безпілотники: над Кременчуком також

Сьогодні, 14:46 Переглядів: 717 Коментарів: 1

Всього над Україною за ніч збили 13 БПЛА, хоча в Полтавській ОВА припустили, що над областю були розвідники, а не бойові

Вчора, 5 березня, о 21.00 на Полтавщині оголосили повітряну тривогу.

О 21.27 телеграм-канал «Сирена Кременчук» повідомив про 7 безпілотників Shahed в повітряному просторі України. Зокрема й у бік Полтавської області.

Окрім Полтавщини, БПЛА були помічені над Сумщиною, Чернігівщино, Харківщино, Дніпропетровщиною, Київщиною.

Деякі моніторингові канали також вказали напрямок — на Кременчук. То один «Шахед», то три «Шахеди». Також повідомлялося, що у небі працює винищувальна авіація.

Пізніше сповістили, що повітряні об’єкти, які рухалися в напрямку Полтавщини, змінили напрямок на Харківщину, де працювало ППО. Також ППО спрацювало й у сусідніх Дніпропетровській та у Сумській областях.

О 23.39 міський голова Віталій Малецький сповістив про підвищену небезпеку, закликав перебувати в укриттях.

Відбій повітряної тривоги оголосили вже 6 березня о 2.54.

Сьогодні ж, під час апаратної наради начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін припустив, що над Полтавщиною літали розвідувальні дрони.

— Вчора над територією області літали безпілотники. Позаяк вони не атакували об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, ми розуміємо, що це були розвідувальні апарати. У зв'язку з цим, прошу всіх не нехтувати правилами безпеки, дбати про свої життя та бути в укриттях, — наголосив очільник ПОВА.

Водночас у Повітряних силах Збройних Сил України повідомили, що в ніч з 5 на 6 березня російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе «Shahed-131/136» з північного напрямку — Брянської області РФ.

Усього зафіксували 15 пусків ударних БпЛА.

Загалом знищено 13 «Шахедів»:

12 — силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України;

1 — підрозділами ППО інших складових сил оборони України.

Нагадаємо, що цієї ночі жителі Кременчуцького району пережили найдовшу повітряну тривогу. Вона тривала майже 6 годин — 5 годин 53 хв (353 хв).