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Кременчужани цієї ночі пережили найдовшу повітряну тривогу

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 1 234 Коментарів: 1

 

Через дрони-камікадзе мешканцям Кременчуцького району довелося в укритті просидіти близько 6 годин

Цієї ночі, 6 березня, мешканці Кременчуцького району пережили найдовшу повітряну тривогу. Вона тривала майже 6 годин — 5 годин 53 хв (353 хв). 

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Вночі українські моніторингові пабліки повідомляли про пуск БпЛА Shahed. Фіксували 7 повітряних цілей, за попередньою інформацією 4 БпЛА Shahed-136 рухалися у бік Сумщини, ще кілька — у напрямку Полтавщини.

Про небезпеку вночі повідомляла група як Горішніх Плавнів, так і голова Кременчуцької територіальної громади Віталій Малецький. 

 

Нагадаємо, що найдовша повітряна тривога тривала майже 6 годин. Під час масованого обстрілу 15 листопада кременчужани перебували в укритті 349 хв. Також у трійку найдовших сирен увійшли: 323 хв - 10 жовтня та 320 хв – 14 березня.  

Shahed 136 - дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році, який літає зі швидкістю 180 км за годину. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: повітряна тривога сирена
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Коментарі: 1

403
Andron777:
Сьогодні, 13:39

Мер всю ніч не спав, повідомляв...wink


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