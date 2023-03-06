Кременчужани цієї ночі пережили найдовшу повітряну тривогу

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 1 234 Коментарів: 1

Через дрони-камікадзе мешканцям Кременчуцького району довелося в укритті просидіти близько 6 годин

Цієї ночі, 6 березня, мешканці Кременчуцького району пережили найдовшу повітряну тривогу. Вона тривала майже 6 годин — 5 годин 53 хв (353 хв).

Вночі українські моніторингові пабліки повідомляли про пуск БпЛА Shahed. Фіксували 7 повітряних цілей, за попередньою інформацією 4 БпЛА Shahed-136 рухалися у бік Сумщини, ще кілька — у напрямку Полтавщини.

Про небезпеку вночі повідомляла група як Горішніх Плавнів, так і голова Кременчуцької територіальної громади Віталій Малецький.

Нагадаємо, що найдовша повітряна тривога тривала майже 6 годин. Під час масованого обстрілу 15 листопада кременчужани перебували в укритті 349 хв. Також у трійку найдовших сирен увійшли: 323 хв - 10 жовтня та 320 хв – 14 березня.

Shahed 136 - дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році, який літає зі швидкістю 180 км за годину.