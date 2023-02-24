35 днів в укриттях провели мешканці Кременчука: статистика повітряних тривог

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Кременчук та Кременчуцький район зазнав найбільших руйнувань та обстрілів на Полтавщині

«Тривога, тривога, геть від нашого порогу, перейди на московію, на оту всю братію», - написав у коментрях один з читачів «Телеграфа»

Поки країна-агресор російська федерація запускає ракети та ховається у підвалах – наші мужні воїни стримують російську навалу на східних та південних рубежах країни. Рік повномасштабної війни, що триває 9 років та не припинялась століттями.

Кременчук за останній рік зазнав найбільших обстрілів, руйнувань і втрат у Полтавській області. Російські ракети прилітали на підприємства Кременчука (ТЕЦ, НПЗ, Кредмаш), ТЦ «Амстор», також постраждали навколишні села: Чечелеве, Ялинці, Нова Знам’янка та Рокитне. Загинуло 23 цивільні особи у Кременчуці (офіційно 22 особи загинуло та одна вважається безвісти зниклою), ще десятки зазнали поранень.

З перших днів повномасштабної війни журналіст «Кременчуцького Телеграфа» вів статистику щодо кількості та тривалості повітряних сирен. З цікавими фактами хочемо поділитися з вами.

За цей час Кременчук пережив 50 414 хвилин повітряної тривоги (станом на 5.00 24 лютого). Загалом 35 днів кременчужани перебували в укриттях.

Перша повітряна тривога лунала 24 лютого о 6.55, а друга о 7.05, враховуючи, що раніше у Кременчуці раніше лунала сирена на початок та відбій тривоги, то це була одна повітряна тривога (від ідеї повідомляти двічі відмовилися, коли масово увійшов додаток «Повітряна тривога»). Наступна повітряна тривога пролунала лише 27 лютого.

30 діб минули без сирен у Кременчуці: 25-26 лютого, 1-9 березня, 30 квітня, 30 червня, 8, 11, 17, 21, 22 липня, 9, 12, 2 серпня, 19 вересня, 18, 19, 21, 22, 25 листопада, 12 грудня, 2, 10 січня.

936 сирен лунало у Кременчуці за рік повномасштабної війни.

12 сирен – найбільша кількість сирен за день лунала 24 серпня на День Незалежності. Попередній рекорд 23 травня – 8 повітряних тривог.

Найменша різниця між сиренами – 2 хвилини. 24 квітня на Великдень, коли обстрілювали НПЗ та ТЕЦ. Тоді містяни не встигли оговтатися від обстрілів та завершення повітряної тривоги, як рашисти продовжили обстрілювати Кременчук.

Найдовша повітряна тривога тривала майже 6 годин. Під час масованого обстрілу 15 листопада кременчужани перебували в укритті 349 хв. Також у трійку найдовших сирен увійшли: 323 хв - 10 жовтня та 320 хв – 14 березня.

Найкоротша повітряна тривога тривала 12 березня – 3 хв.

9 років незламної боротьби, яка триває століттями.

Ми вже на один день ближче до нашої перемоги!