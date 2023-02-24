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Нові холодильники для ВПО: Кременчук отримав чергову гуманітарку

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 183

 

Їх передали до пунктів тимчасового перебування вимушених переселенців

Нещодавно завдяки Асоціації учасницького розвитку громад Кременчуцька міська територіальна громада отримала гуманітарну допомогу для вимушених переселенців. До цього вантажу увійшли холодильники, якими облаштували пункти тимчасового перебування, де проживають і харчуються внутрішньо переміщені особи.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

З перших днів повномасштабного вторгнення 9-річної російсько-української війни Кременчук розпочав надавати прихисток десяткам тисяч людей, які рятувались від бойових дій. Допомагати вимушеним переселенцям почали влада різних рівнів, міжнародні партнери, громадські організації, волонтери, пересічні громадяни.

— Кременчук висловлює подяку Асоціації учасницького розвитку громад за сприяння UNDP Ukraine/ПРООН в Україні у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу за небайдужість та підтримку внутрішньо переміщених осіб у складний для всіх час, — наголосили у Кременчуцькій міській раді.

Раніше ми писали, що до Кременчуцької дитячої лікарні передали гуманітарну допомогу від народу Америки.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: допомога ВПО холодильники переселенці ПРООН в Україні гуманітарна допомога
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