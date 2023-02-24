Нові холодильники для ВПО: Кременчук отримав чергову гуманітарку

Нещодавно завдяки Асоціації учасницького розвитку громад Кременчуцька міська територіальна громада отримала гуманітарну допомогу для вимушених переселенців. До цього вантажу увійшли холодильники, якими облаштували пункти тимчасового перебування, де проживають і харчуються внутрішньо переміщені особи.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
З перших днів повномасштабного вторгнення 9-річної російсько-української війни Кременчук розпочав надавати прихисток десяткам тисяч людей, які рятувались від бойових дій. Допомагати вимушеним переселенцям почали влада різних рівнів, міжнародні партнери, громадські організації, волонтери, пересічні громадяни.
Раніше ми писали, що до Кременчуцької дитячої лікарні передали гуманітарну допомогу від народу Америки.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер