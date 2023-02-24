Вчора у Полтаві горів житловий багатоквартирний будинок

Вчора, 23 лютого, о 12.33, у Полтаві, на вулиці Дмитра Коряка загорівся багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.
Пожежу ліквідували о 14.00. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив шиферну покрівлю по дерев'яній обрешітці будинку на площі 30 м кв. та металеву покрівлю – площею 40 м кв.
Причина пожежі встановлюється.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер