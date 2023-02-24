Курс валют 24 лютого: де в Кременчуці найвигідніше обміняти долар, євро та злотий

Сьогодні, 12:14 Переглядів: 71

Курс національної валюти в обмінниках банків відносно долара, євро та злотого коливається в межах кількох копійок, залишаючись стабільним. А Національний банк України сьогодні трохи підвищив курс гривні.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 39,00 – 39,56 грн, а продають по 39,50 – 40,20 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США зріс на 6 копійок, а мінімальний курс продажу – на 5 копійок.

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у Полтава-Банку, де найвищий курс (39,56 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (39,55 грн за $1). Це навіть менше, ніж приймає Полтава-Банк. Хоча, варто зазначити, що зазвичай у банках з низьким курсом валюти у вільному продажу немає. Втім, долар є у вільному продажу сьогодні в більшості банків Кременчука. А найдорожче долар сьогодні продають у Креди Агріколь Банку (по 40,20 грн).

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 40,70 – 41,80 грн. Продають євро по 41,70 – 43,00 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро зріс на 15 копійок, а мінімальний курс продажу – знизився на 10 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в Альянс Банку, де найвищий курс (41,80 грн) А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Приватбанк (41,70 грн). Найдорожче євро продають в Альянс Банку (43,00 грн). Втім, євро у Кременчуці можна придбати і значно дешевше. Зокрема, Полтава-Банк продає євро по 42,20 грн і вони є у вільному продажу.

Польський злотий у банках Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,60 грн. А продають злотий по 8,79 – 9,30 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі злотого знизився на 5 копійок, а мінімальний курс продажу не змінився.

Найвигідніше злотий можна здати у Креди Агріколь Банку (8,60 грн). А найвищий курс продажу заявив Райффайзен Банк (9,30 грн). Найкращий для купівлі курс польський злотий сьогодні виставив Полтава-Банк (8,79 грн) і злотий є у касах цього банку у вільному продажу.

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з липня 2022-го). Євро здешевшало на 11 копійок, а злотий знизився на 2 копійки.

Курс валют НБУ на 24 .02.2023 року: