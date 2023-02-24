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У Кременчуці вода у трубчастих колодязях не відповідає санітарним нормам

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 12 Коментарів: 1

  

Вона технічна

На території Кременчука встановлено понад 200 трубчастих колодязів, 173 з яких у робочому стані. Проте вода у них не відповідає санітарним нормам і є технічною.

Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Щоб забезпечити кременчужан хоча б технічною водою у випадку блекауту чи аварійного відключення централізованого водопостачання, працівники КП «Кременчукводоканал» обстежили технічний стан трубчастих колодязів та відновили ті, що потребували ремонту.

На це були виділені кошти зі стабілізаційного фонду міського бюджету.

Під час обстеження були виявлені факти навмисного ушкодження обладнання колодязів.

— Не руйнуйте трубчасті колодязі, не забруднюйте територію навколо них, — звертаються до кременчужан комунальники.

У разі виявлення несправностей телефонуйте до диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал»:

  • 067 403 9786
  • 050 305 4571

Місця розміщення цих колодязів можна знайти на інтерактивній мапі, а також за посиланням.

Раніше ми писали про виділення КП «Кременчукводоканал» з міського бюджету на відновлення трубчатих колодязів 350 тис. грн.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: трубчасті колодязі вода технічна вода якість води санітарні норми Кременчукводоканал
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Коментарі: 1

974
evil:
Сьогодні, 12:36

Як дізнатися у яких колодязях вода відповідно до норми?



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