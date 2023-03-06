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У «Феофанію» безоплатно приймають пацієнтів з інфарктами, інсультами та онкологією з усієї України

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 333

 

Медзаклад Державного управління справами розширює спектр безоплатних послуг для пацієнтів

Від 2023 року клінічна лікарня «Феофанія» доступна для кожного українця. У цьому році пацієнтам доступні безоплатні послуги за трьома пакетами Програми медичних гарантій. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Клініка, що підпорядковується Державному управлінню справами, десятки років була закритим медичним закладом. Тепер уряд ухвалив постанову, якою продовжив термін дії пілотного проєкту щодо долучення клінічної лікарні «Феофанія» до надання медичної допомоги за Програмою медичних гарантій.

В рамках цього пілотного проєкту лікарня вже понад рік надає медичну допомогу пацієнтам у разі гострого мозкового інсульту та гострого інфаркту міокарда. Цього ж року медзаклад надаватиме безоплатні послуги ще й пацієнтам з онкологією. Уряд дозволив «Феофанії» укласти договір із Національною службою здоров’я на пакет «Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах».

- Рік тому, рішенням уряду, на виконання Указу Президента ми відкрили клінічну лікарню «Феофанія» для кожного пацієнта з інсультом та інфарктом. За рік цей пілотний проєкт показав хороші результати. Тому сьогодні до переліку безоплатних послуг, які доступні пацієнту за Програмою медгарантій, ми додаємо ще радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах. Завдяки цьому у 2023 році медзаклад зможе надавати якісну та безоплатну допомогу ще більшій кількості пацієнтів, – розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зазначається, що клінічна лікарня «Феофанія» має потужну матеріально-технічну базу, яка дозволяє застосовувати новітні методи лікування пацієнтів. Наразі послуги клініки доступні пацієнтам з усієї України.

Раніше ми писали, яке безоплатне лікування можуть отримати онкопацієнти у 2023 році.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: dw.com
Теги: безоплатна медицина онкологія інсульт інфаркт онко рак Феофанія
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