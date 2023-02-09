Яке безоплатне лікування можуть отримати онкопацієнти в 2023 році

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 90

4 лютого відзначали Всесвітній день боротьби проти раку, який є вкрай серйозною проблемою для України. Зазвичай він розвивається безсимптомно, дає про себе знати вже на пізніх стадіях, коли лікування є менш ефективним. Торік сімейні лікарі допомогли виявити злоякісні новоутворення у понад 219 тис. українців

В Україні Програма медичних гарантій покриває усі види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією. Від діагностики до лікування та реабілітації й паліативної допомоги.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Сімейний лікар — перший, хто вчасно допоможе виявити онкозахворювання. Лікар первинки може виписати направлення на необхідні аналізи та інструментальні дослідження.

Торік лікарі первинної медичної допомоги виявити злоякісні новоутворення у 219 259 українців. Також лікарі первинки створили направлення на консультацію до онколога для 342 352 пацієнтів та 11 839 до онколога дитячого.

— В Україні діагностика, лікування та ліки включені в Програму медгарантій і безоплатні для пацієнтів з підозрою чи встановленим онкодіагнозом. Цьогоріч лікування онкозахворювань передбачено понад 6,5 млрд грн та майже 525,5 млн на раннє виявлення, — розповіла Наталія Гусак, Голова НСЗУ.

Електронне направлення — обов’язкова умова отримання спеціалізованої медичної допомоги при онкозахворюванні. Пацієнт може обирати заклад, де отримувати послуги, незалежно від реєстрації чи фактичного перебування. Внутрішні переселенці можуть розраховувати на безоплатну медичну допомогу в будь-якому куточку країни.

Які медичні послуги може отримати людина з підозрою на онкозахворювання та зі встановленим діагнозом

1. Діагностика

Безоплатними за направленням є шість досліджень для раннього виявлення онкології:

мамографія;

цистоскопія;

гістероскопія;

бронхоскопія;

колоноскопія;

гастроскопія.

Проходити ці обстеження регулярно рекомендують пацієнтам після 40 (мамографія, колоноскопія) та 50 років (всі інші).

— У 2022 році за Програмою медичних гарантій мамографію зробили понад 287 тис. українців, гістероскопію — понад 18 тис., гастроскопію — понад 182,8 тис., колоноскопію — майже 61 тис., цистоскопію — 18 тис., бронхоскопію — 12 тис.

Пацієнти з підозрою на онкологію мають право на безоплатну діагностику в амбулаторних і стаціонарних умовах лабораторні аналізи (аналіз крові, спинномозкової рідини тощо) та інструментальні дослідження, які включають МРТ і КТ, зокрема з внутрішньовенним контрастуванням, а також — УЗД, рентгенодослідження, ендоскопічні дослідження сцинтиграфію та ін.

Зробити аналізи або обстеженні можна в спеціалізованих онкозакладах, або у багатопрофільних клінічних лікарнях. Адреси закладів можна дізнатися за номером контакт центру НСЗУ 16-77. Або за допомогою дашборда «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» на сайті НСЗУ.

2. Хімієтерапія та радіологічне лікування

Пацієнт з підтвердженим онкологічним діагнозом має право на безоплатне лікування в амбулаторних або стаціонарних умовах. Лікування включає лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, МРТ і КТ тощо), а також ліки, інтенсивну терапію, кисневу підтримку, знеболення.

При радіологічному лікуванню – променеву терапію, забезпечення медичними виробами для проведення радіотерапії та витратними матеріалами, супровідну медикаментозну терапію. Якщо у медзакладі є лінійний прискорювач, гамма-ніж або кіберніж, проведення променевої терапії з цим обладнанням також включено в безоплатну допомогу.

Торік хімієтерапевтичне лікування за Програмою медгарантій зробили понад 81,5 тис. Радіологічне лікування – 31 тисяч осіб.

Якщо пацієнту необхідне хірургічне втручання — воно також безоплатне і покривається пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах». В безоплатну допомогу включена анестезія, всі витратні матеріали та обстеження.

3. Лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань

Пацієнти з цими захворюваннями мають право на безоплатну діагностику, лікування та супровід в амбулаторних або стаціонарних умовах. Лікування включає лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, МРТ і КТ), а також лікування методом еферентної терапії або із застосуванням аферезу клітин крові, трансфузійна підтримка, інтенсивна терапія, киснева підтримка, знеболення.

У 2022 році лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань отримали за Програмою медгарантій понад 23 тис. осіб.

4. Ліки

Пацієнти з онкологією забезпечуються ліками за кількома напрямами. Це коштовні ліки, які централізовано закуповує держава. За розподіл ліків у регіонах відповідають обласні департаменти охорони здоров’я.

— Перелік наявних ліків медзаклади мають публікувати на своїх сайтах та інформаційних стендах в приміщенні лікарні. Також перевірити їх наявність у закладі можна за допомогою Є-ліки , — наголосили в НСЗУ.

На жаль, на сайті проєкту Є-ліки станом на зараз по Кременчуцькому району можна подивитися на залишки ліків лише у чотирьох медзакладах. І то, не всі вони оновлюють дані:

Також пацієнти у стаціонарі забезпечуються безоплатними ліками з Національного переліку. Перевірити, чи входять призначені препарати до Нацпереліку можна на сайті або у мобільному застосунку «Ліки Контроль». Інформацію про наявність цих ліків медзаклади також мають періодично оновлювати на своїх сайтах та на стендах у приміщенні лікарні.

5. Супровід, реабілітація та паліативна допомога

Коли пацієнти з онкологією досягають ремісії, їхній супровід також безоплатний за Програмою медичних гарантій. Водночас лікар може направити пацієнта на реабілітацію в амбулаторних або стаціонарних умовах.

Якщо пацієнти потребують паліативної допомоги, вони можуть отримати її за пакетом стаціонарної або мобільної паліативної допомоги за направленням лікаря.

Раніше ми писали, чи потрібне е-направлення для візитів до онколога.