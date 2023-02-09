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Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Яке безоплатне лікування можуть отримати онкопацієнти в 2023 році

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 90

 

4 лютого відзначали Всесвітній день боротьби проти раку, який є вкрай серйозною проблемою для України. Зазвичай він розвивається безсимптомно, дає про себе знати вже на пізніх стадіях, коли лікування є менш ефективним. Торік сімейні лікарі допомогли виявити злоякісні новоутворення у понад 219 тис. українців

В Україні Програма медичних гарантій покриває усі види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією. Від діагностики до лікування та реабілітації й паліативної допомоги.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Сімейний лікар перший, хто вчасно допоможе виявити онкозахворювання. Лікар первинки може виписати направлення на необхідні аналізи та інструментальні дослідження.

Торік лікарі первинної медичної допомоги виявити злоякісні новоутворення у 219 259 українців. Також лікарі первинки створили направлення на консультацію до онколога для 342 352 пацієнтів та 11 839 до онколога дитячого.

В Україні діагностика, лікування та ліки включені в Програму медгарантій і безоплатні для пацієнтів з підозрою чи встановленим онкодіагнозом. Цьогоріч лікування онкозахворювань передбачено понад 6,5 млрд грн та майже 525,5 млн на раннє виявлення, розповіла Наталія Гусак, Голова НСЗУ.

Електронне направлення обов’язкова умова отримання спеціалізованої медичної допомоги при онкозахворюванні. Пацієнт може обирати заклад, де отримувати послуги, незалежно від реєстрації чи фактичного перебування. Внутрішні переселенці можуть розраховувати на безоплатну медичну допомогу в будь-якому куточку країни.

Які медичні послуги може отримати людина з підозрою на онкозахворювання та зі встановленим діагнозом

1. Діагностика

Безоплатними за направленням є шість досліджень для раннього виявлення онкології:

  • мамографія;
  • цистоскопія;
  • гістероскопія;
  • бронхоскопія;
  • колоноскопія;
  • гастроскопія.

Проходити ці обстеження регулярно рекомендують пацієнтам після 40 (мамографія, колоноскопія) та 50 років (всі інші).

— У 2022 році за Програмою медичних гарантій мамографію зробили понад 287 тис. українців, гістероскопію — понад 18 тис., гастроскопію понад 182,8 тис., колоноскопію — майже 61 тис., цистоскопію — 18 тис., бронхоскопію — 12 тис.

Пацієнти з підозрою на онкологію мають право на безоплатну діагностику в амбулаторних і стаціонарних умовах лабораторні аналізи (аналіз крові, спинномозкової рідини тощо) та інструментальні дослідження, які включають МРТ і КТ, зокрема з внутрішньовенним контрастуванням, а також — УЗД, рентгенодослідження, ендоскопічні дослідження сцинтиграфію та ін.

Зробити аналізи або обстеженні можна в спеціалізованих онкозакладах, або у багатопрофільних клінічних лікарнях. Адреси закладів можна дізнатися за номером контакт центру НСЗУ 16-77. Або за допомогою дашборда «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» на сайті НСЗУ.

2. Хімієтерапія та радіологічне лікування

Пацієнт з підтвердженим онкологічним діагнозом має право на безоплатне лікування в амбулаторних або стаціонарних умовах. Лікування включає лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, МРТ і КТ тощо), а також ліки, інтенсивну терапію, кисневу підтримку, знеболення.

При радіологічному лікуванню – променеву терапію, забезпечення медичними виробами для проведення радіотерапії та витратними матеріалами, супровідну медикаментозну терапію. Якщо у медзакладі є лінійний прискорювач, гамма-ніж або кіберніж, проведення променевої терапії з цим обладнанням також включено в безоплатну допомогу.

Торік хімієтерапевтичне лікування за Програмою медгарантій зробили понад 81,5 тис. Радіологічне лікування – 31 тисяч осіб.

Якщо пацієнту необхідне хірургічне втручання — воно також безоплатне і покривається пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах». В безоплатну допомогу включена анестезія, всі витратні матеріали та обстеження.

3. Лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань

Пацієнти з цими захворюваннями мають право на безоплатну діагностику, лікування та супровід в амбулаторних або стаціонарних умовах. Лікування включає лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, МРТ і КТ), а також лікування методом еферентної терапії або із застосуванням аферезу клітин крові, трансфузійна підтримка, інтенсивна терапія, киснева підтримка, знеболення.

У 2022 році лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань отримали за Програмою медгарантій понад 23 тис. осіб.

4. Ліки
Пацієнти з онкологією забезпечуються ліками за кількома напрямами. Це коштовні ліки, які централізовано закуповує держава. За розподіл ліків у регіонах відповідають обласні департаменти охорони здоров’я.

— Перелік наявних ліків медзаклади мають публікувати на своїх сайтах та інформаційних стендах в приміщенні лікарні. Також перевірити їх наявність у закладі можна за допомогою Є-ліки, — наголосили в НСЗУ. 

На жаль, на сайті проєкту Є-ліки станом на зараз по Кременчуцькому району можна подивитися на залишки ліків лише у чотирьох медзакладах. І то, не всі вони оновлюють дані:

Також пацієнти у стаціонарі забезпечуються безоплатними ліками з Національного переліку. Перевірити, чи входять призначені препарати до Нацпереліку можна на сайті або у мобільному застосунку «Ліки Контроль». Інформацію про наявність цих ліків медзаклади також мають періодично оновлювати на своїх сайтах та на стендах у приміщенні лікарні.

5. Супровід, реабілітація та паліативна допомога

Коли пацієнти з онкологією досягають ремісії, їхній супровід також безоплатний за Програмою медичних гарантій. Водночас лікар може направити пацієнта на реабілітацію в амбулаторних або стаціонарних умовах.
Якщо пацієнти потребують паліативної допомоги, вони можуть отримати її за пакетом стаціонарної або мобільної паліативної допомоги за направленням лікаря.

Раніше ми писали, чи потрібне е-направлення для візитів до онколога.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: рак безоплатна медицина програма медичних гарантій НСЗУ Є-ліки застосунок ліки довідник онкологія статистика
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