Поліціянти встановили особу пілота, задіяного в обстрілі «Амстору» 27 червня 2022 року, в результаті якого загинули 23 людини. Про це заявив заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю виданню «Цензор.нет».
— Під час ракетних обстрілів люди втрачають житло, автомобілі. Я розумію, що поліцейські можуть задокументувати, що сталося і які наслідки має ця подія. А чи вдається встановити особи пілотів, задіяних у таких обстрілах?
— Ви дуже влучно сказали, що поліція в більшості працює з наслідками, але потім ми в спільних групах зі Службою безпеки України, Офісом генерального прокурора встановлюємо тих, хто причетний до цих обстрілів, зокрема й пілотів. Наразі здобуто фактичні дані відносно чотирьох пілотів літаків ЗС РФ, підтверджено їхню причетність до бомбардувань об’єктів цивільної інфраструктури, знищення житлових будинків, вбивства цивільних громадян, що фактично є грубим порушенням законів і звичаїв війни. Всі ці злочинці отримали свої підозри у рамках розслідування в кримінальних провадженнях, розпочатих слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України, управлінь СБУ в Донецькій, Харківській і Чернігівській областях.
На сьогодні відносно двох підозрюваних досудове розслідування завершено й матеріали направлено до суду для розгляду по суті. Інших двох підозрюваних російських пілотів слідчими оголошено в розшук.
— Можете навести приклади таких розслідувань?
— Наприклад, Кременчук, ТЦ «Амстор». Поліція працювала на місці події, ми тоді відбирали ДНК, тому що було дуже багато невпізнаних тіл, частин тіл. У цьому торговому центрі був м’ясний магазин і на місці події залишились шматки м’яса — телятини. Довелося теж відбирати ДНК, бо частин тіл було настільки багато, що інакше важко було визначити, кому вони належать.
За півтори доби, поки ми свою справу робили, а пожежні — свою, Служба безпеки України встановила, хто здійснив пуск ракети Х-22. Ми працювали тоді разом у спільній слідчо-оперативній групі.
Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомляв, що встановили особи трьох російських командирів, та повідомили їм про підозри за теракт у Кременчуці. Журналісти-розслідувачі BIHUS info опублікували імена росіян, які обстріляли Кременчук.
Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на нашому youtube-каналі є плейлист, присвячений трагедії.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.