Надзвичайні новини

Військовослужбовець утік з навчального центру та повернувся до роботи на СТО в Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 192

ДБРівці спільно з поліціянтами повідомили військовослужбовцю про підозру

Кременчуківець організував втечу з навчального центру. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. 

Слідство встановило, що до мобілізації чоловік працював на станції технічного обслуговування у Кременчуці. Після отримання повістки його направили до навчального підрозділу в Житомирській області, однак проходити службу він не збирався. 

Для втечі з частини військовослужбовець залучив свого колишнього роботодавця, який допоміг знайти водія. У нічний час автомобіль прибув до місця поблизу військової частини, де підозрюваний залишив територію, переодягнувся у цивільний одяг та виїхав за межі області.

Після повернення до Кременчука чоловік певний час переховувався, згодом вийшов на роботу на те саме СТО. Працівники ДБР встановили його місцезнаходження та затримали учасників схеми.

Військовослужбовцю оголосили підозру у дезертирстві, а водієві — у пособництві дезерстирству. Суд обрав перевізнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що військовослужбовця у Полтаві засудили до 7 років і одного місяця позбавлення волі за самовільне залишення частини.

Автор: Катерина Животовська
