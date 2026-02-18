На Полтавщині з початку року зафіксували 99 ДТП з потерпілими

Станом на 17 лютого на дорогах Полтавської області сталось 99 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло шестеро людей, а понад 130 отримали травми різного ступення тяжкості. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними слідства, основними причинами аварійності залишаються порушення Правил дорожнього руху водіями, складні погодні умови та відсутність вуличного освітлення в умовах енегродефіциту.
Поліція закликає громадня дотримуватись правил безпеки.
Ранаіше ми писали: 16 лютого в Полтаві на пішохідному переході вантажівка збила 60-річного чоловіка. 13 лютого на трасі М-22 біля Андрійок BMW злетів у кювет, внаслідок чого загинула 39-річна жінка, а на трасі Київ–Харків біля Клепачів в ДТП загинув водій. 14 лютого на трасі Київ–Харків біля Великої Кручі у ДТП травмувалися двоє людей.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.