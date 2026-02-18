У Карлівці поліція відкрила кримінальне провадження через побиття учениці ліцею

Наразі обставини події встановлюють правоохоронці
У місті Карлівка поліція розпочала кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень учениці одного із закладів загальної середньої освіти. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області.
Як повідомляють в поліції, інформація про побиття дитини надійшла до відділку від матері дівчинки. За попередніми даними, її побив однокласник.
За цим фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.
Нагадаємо, що торік у жовтні в Полтаві між групою дітей стався конфлікт, у ході якого неповнолітні побили хлопчика.
