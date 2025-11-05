У Полтаві група дітей побила 11-річного хлопчика в парку: поліція розслідує інцидент

Полтавські правоохоронці розслідують обставини нанесення тілесних ушкоджень 11-річному хлопчику. Про це повідомили у відділі поліції №1 (Київський район) Полтавського районного управління.

За попередніми даними, 30 жовтня в Полтавському міському дендропарку між групою дітей стався конфлікт, у ході якого неповнолітні побили хлопчика.

1 листопада батьки постраждалого звернулися до поліції. Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я).

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють усіх учасників події.

