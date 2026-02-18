СК «Полтава» виходить із зимової паузи: мінус сім футболістів, плюс один, план підготовки через форсмажор виконано на 70%

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 230

18 лютого після тренування, яке орієнтовно закінчиться о 10.00, юнацька команда СК «Полтава» на клубному автобусі відправиться з Кременчука до Рівного, де наступного дня, 19 лютого, о 13.00 розпочнеться матч 17 туру чемпіонату України серед U19 між полтавцями та господарями, рівненським «Вересом». Таким чином, не дивлячись на суто зимовий антураж, відновлюються всеукраїнські змагання з футболу. Матч пройде, як кажуть, на свіжому повітрі.

Саме на 18 лютого й планувалося завершення зимового підготовчого періоду для СК «Полтава» U-19, який тривав для команди у Кременчуці з 10 січня. Назвати його плідним не можна. Старший тренер команди Ігор Климовський каже, що зверстаний план тренувального збору вдалося виконати приблизно на 70%. А намічена частина щодо проведення контрольних матчів і взагалі лише відсотків на 30. Команді СК «Полтава» вдалося зіграти лише три матчі — двічі із земляками, кременчуцьким колективом «Будівельником», та з «Рокитою». Ця гра відбулася у Полтаві.

А були твердо заплановані поєдинки протягом січня-лютого з командами U-19 «Олександрії», криворізького «Кривбаса», полтавського «Динамо» та колективом із Кропивницького. Отже, із запланованих 6 тренувальних матчів вдалося зіграти лише три. Завадили справді форс-мажорні обставини — сильні морози, сніг, а від цього найголовніша перепона — обмерзлі поля, грати на яких було просто неможливо.

Цікаво, що СК «Полтава» як розпочинала тренувальний збір грою з «Будівельником», так саме з цим суперником і завершила. Перший матч завершився перемогою юних полтавців — 2:1. Тоді відзначився ГНП (гравець на перегляді) та Максим Степанов. До речі, це був його перший гол у складі СК «Полтава».

Вдруге команди зійшлися на «Кремінь-арені» 16 лютого. І ось цей матч, його перебіг, а головне — результат, змусив тренерський склад нашої команди вдатися до дуже серйозних кроків. Деякі футболісти були оштрафовані, а три з чотирьох ГНП у складі СК «Полтава» були одразу відправлені, як кажуть, по домівках.

— Нам, тренерському складу, просто й донині незрозуміло, важко пояснити, а що ж відбулося, — розповідає Ігор Климовський. — Ми вирішили матч провести практично двома складами, кожен з яких відіграє по 45 хвилин. Адже потрібно було дати пограти максимальній кількості футболістів. Тим паче попереду матч з «Вересом».

Після першої 45-хвилинки СК «Полтава» був попереду — 2:0. До речі, обидва голи на рахунку Гліба Зіняра. З урахуванням голу, який він провів у ворота «Рокити» (1:1), саме Гліб став кращим бомбардиром команди у цей підготовчий період — три забиті м’ячі.

— Отже, після першого тайму ми провели заплановані заміни, — продовжує Ігор Петрович. — До речі, у стартовій 45-хвилинці, крім двох забитих голів, наші футболісти створили та мали 2-3 просто вбивчі моменти, коли м’ячу діватись було нікуди, окрім як залітати у ворота суперника. Але… А от що сталося з командою вже на початку другої половини матчу — повна для нас несподіванка. Команда за перші 20 хвилин примудрилася пропустити одразу три голи у свої ворота… Цей стало причиною ухвалених тренерським складом післяматчевих кардинальних рішень. А у тому матчі «Будівельник» переміг — 3:2.

…Загалом протягом паузи після завершення першої частини чемпіонату «Полтава» попрощалася із сімома футболістами. Одні пішли за рішенням тренерського штабу, деякі — з власної ініціативи, відверто заявивши, що вони не «тягнуть», а дехто вирішив зосередитися у своєму житті на навчанні.

Натомість команда поповнилася поки лише одним футболістом. До СК «Полтава» долучився воротар з Полтави Михайло Коструб’як. Позитивну оцінку йому дав тренер воротарів Юрій Чумак.

Щодо решти можливих потенційних новачків, до цього часу ведуться перемовини. Це, наприклад, стосується атакувального півзахисника із житомирського «Полісся». Схоже, все проясниться найближчими днями, і ми, безперечно, на сторінках «Телеграфа» повернемося до цієї теми.

А поки наводимо склад СК «Полтава» у матчі 16 лютого з кременчуцьким «Будвельником». В тім числі, і для розуміння, з кого тренери команди верстатимуть стартовий склад у дуже непростому матчі, яким, безперечно, буде гостьова гра з рівненським «Вересом»…

СК «Полтава»: