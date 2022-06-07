На Полтавщині затримали «псевдомінера» залізничного переїзду

Сьогодні, 18:48 Переглядів: 317

Поліція Полтавщини затримала та повідомила про підозру 42-річному мешканцю Гребінки за неправдиве повідомлення про замінування залізничного переїзду.

Як повідомляє прокуратура Полтавської області, 4 червня 2022 року, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння зі свого мобільного телефону подзвонив у поліцію та повідомив про замінування залізничного переїзду в межах Гребінківської міської територіальної громади.

«Неправомірні дії особи призвели до порушення нормального ритму роботи на переїзді, затримки руху потягів та безпідставного відволікання спеціальних служб для перевірки», - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали, повідомили йому про підозру та відправили під домашній арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.