Раунд 2: відбулися змагання з шахів до Дня захисту дітей

Сьогодні, 18:17 Переглядів: 237

У Кременчуці відбулися змагання з шахів. Як розповів телеграфу директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв, перший раунд змагань відбувся минулого тижня, де юні шахісти грали в турнірі зі швидких шахів у День захисту дітей.

Аналогічний турнір пройшов і в клубі «Каїсса» минулими вихідними. Нагадаємо, що у першому турнірі домінували першорозрядники, які посіли весь п'єдестал; перше – Артем Титянюк, друге Володя Кибкало і третє – Максим Серіков.

- Інтрига полягає в тому, чи зможу інші шахісти, яких у турнірі грало вже 30, зайняти їх місця і чи хтось зможе кинути виклик безперечному лідеру останніх років Артему Титянюку з «Каїсси». Питання про переможця та володаря великого кубка Артем практично зняв вже в перший день. Він переміг у 5 турі свого головного опонента останніх років Володимира Кибкало, який мав як і він сам чотири перемоги і у важкій позиції потрапив у цейтнот. У той час, як суперники втрачали очки в партіях один з одним, Артем впевнено йшов до перемоги, дозволивши собі в 8 та 9 партії запропонувати суперникам нічиї, будучи вже недосяжним для інших і все одно на 1,5 очка відірвавшись від 2 та 3 місць, набравши в результаті 8 очок! - розповів Володимир Груздєв.