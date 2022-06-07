Раунд 2: відбулися змагання з шахів до Дня захисту дітей

Вітаємо наших юних спортсменів
У Кременчуці відбулися змагання з шахів. Як розповів телеграфу директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв, перший раунд змагань відбувся минулого тижня, де юні шахісти грали в турнірі зі швидких шахів у День захисту дітей.
Аналогічний турнір пройшов і в клубі «Каїсса» минулими вихідними. Нагадаємо, що у першому турнірі домінували першорозрядники, які посіли весь п'єдестал; перше – Артем Титянюк, друге Володя Кибкало і третє – Максим Серіков.
- Інтрига полягає в тому, чи зможу інші шахісти, яких у турнірі грало вже 30, зайняти їх місця і чи хтось зможе кинути виклик безперечному лідеру останніх років Артему Титянюку з «Каїсси». Питання про переможця та володаря великого кубка Артем практично зняв вже в перший день. Він переміг у 5 турі свого головного опонента останніх років Володимира Кибкало, який мав як і він сам чотири перемоги і у важкій позиції потрапив у цейтнот. У той час, як суперники втрачали очки в партіях один з одним, Артем впевнено йшов до перемоги, дозволивши собі в 8 та 9 партії запропонувати суперникам нічиї, будучи вже недосяжним для інших і все одно на 1,5 очка відірвавшись від 2 та 3 місць, набравши в результаті 8 очок! - розповів Володимир Груздєв.
А друге і третє місце розділили кременчужанин Володимир Кибкало і Назар Яцина з Горішніх Плавнів (ДЮСШ). Володимир випередив суперника на 1 бал за коефіцієнтом Бухгольця.
Крім ДЮСШ з Горішніх Плавнів та «Каїсси» у змаганнях перемогли вихованці клубу зі Слов'янська та кременчуцьких «Нафтохіміка» і ДЮСШ «Авангарда». За словами Володимира Груздєва, керівництво ДЮСШ «Авангард»для залучення дітей до інших видів спорту, учасникам подарував спортивні сувеніри з олімпійською символікою.
- Попри на спекотні єдиноборства на турнірі панувала мирна, дружня атмосфера, якої сьогодні так не вистачає у повсякденному житті і яка потрібна насамперед саме дітям, які потребують як ніколи захисту дорослих. Окрім переможців в абсолютному заліку, медалі, грамоти та малі кубки здобули хлопці з 4 розрядом; 1 місце О.Граховецький, 2 місце К.Зазуляк, 3 — В.Дацюк. З третім розрядом: 1 - А.Риндин, 2 - А.Задорожний, 3 - М.Ходаковський. У дівчаток, які грали разом із хлопцями найкращою була О. Здоровець, другою М. Сьоміна та третя С. Капацина. Серед другорозрядників найкращий результат у наймолодшого з них – М. Кибкло, другий – у М. Яцини та третій у В. Акімочкіна. І вже традиційно всім учасникам були вручені солодощі, - додав Володимир Груздєв.
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Володимир Груздєв