Кабмін підтримав легалізацію медичного канабісу

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Уряд підготував законодавче підґрунтя для для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні

Кабмін підтримав законопроєкт «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни». Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Таким чином уряд підготував законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні - від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.

«Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати», - написав Ляшко.

Він також зазначив, що комунікаційні кампанії проти виробництва препаратів канабісу свідомо ототожнюють ліки на його основі та канабіс, що перебуває в незаконному обігу, з метою нівелювати цінність його як лікарського засобу та дискредитувати саму ідею його використання в медичних цілях. Насправді ж препарати канабісу не є «конкурентами» наркотичним засобам, і заходи регулювання їх обігу зовсім різні. «Медичний» канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання.

Разом з тим у МОЗ пропонують встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, розуміючи чутливість цього питання у суспільстві.



