СБУ застерігає: Росія вербує українців, видаючи себе за співробітників правоохоронних органів України

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 197

Російські спецслужби використовують різні способи вербування українців «під чужим прапором», зокрема через сервіси онлайн-знайомств — вони створюють фейкові жіночі акаунти, виманюють в українських чоловіків їхні персональні дані, а згодом, їх представники, видаючи себе за «співробітника СБУ», звинувачують чоловіків у співпраці з РФ, зазначаючи, що «фейкова» дівчина «пов’язана з ворожими спецслужбами» і пропонують співпрацювати

Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб щодо вербування українців. Зокрема, Росія збільшила кількість так званих операцій «під чужим прапором»: рашисти видають себе за співробітників правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти та диверсії. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під час таких операцій російські спецслужби:

телефонують чи пишуть людям і представляються співробітниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів;

⁠⁠використовують сайти знайомств для отримання персональних даних;

шантажують кримінальною відповідальністю (наприклад, за нібито «купівлю медичних препаратів на російських сайтах»);

⁠вимагають гроші нібито за закриття фейкових «кримінальних проваджень»;

схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок Сил оборони тощо.

— Представники російських спецслужб можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за «працівників правоохоронних органів». В інших випадках — використовують різні «легенди» та підходи, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, росіяни спершу розсилають українцям у месенджери фейкові «повістки» з вимогою з’явитися до слідчого СБУ або іншого правоохоронного органу України через нібито відкрите кримінальне провадження. Після цього представники російських спецслужб контактують із громадянином телефоном, видаючи себе за «українських правоохоронців», і пропонують допомогу у «закритті кримінального провадження». За це фігурант має виконувати поставлені завдання.

Крім цього, рашисти для вербування використовують сервіси онлайн-знайомств. Представники російських спецслужб створюють фейкові жіночі акаунти, спілкуються з українськими чоловіками і виманюють їхні персональні дані та контакти. Згодом з користувачем сервісу зв’язується російський куратор, який видає себе за «співробітника Служби безпеки України» і звинувачує у співпраці з РФ. Приводом виступає спілкування з «фейковою» дівчиною, яка нібито «пов’язана з ворожими спецслужбами». Щоб уникнути «відповідальності», фігуранту пропонують співпрацювати.

Завербованих таким чином громадян змушують вчиняти різні незаконні дії: стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи й виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі, готувати теракт чи диверсію на важливому об’єкті тощо.

Служба безпеки України вчергове закликає громадян дотримуватись інформаційної гігієни, а також з пересторогою ставитися до контактів з невідомими особами.

— Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники Служби не ставлять будь-яких сумнівних «завдань». У разі отримання через онлайн сервіси, соцмережі, месенджери або в інший спосіб пропозицій щодо підпалів, перенесення невідомих предметів, стеження за людьми (транспортом) та інших підозрілих дій, терміново повідомляйте про це СБУ, - закликають у Службі безпеки України.

Чат-бот «Спали» ФСБшника»: t.me/spaly_fsb_bot

Тел.: 0 800 501 482

Email: callcenter@ssu.gov.ua