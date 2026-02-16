Учора в Кременчуці п’яний водій Tesla зніс паркан приватного будинку та залишив місце ДТП

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 3

Результат медогляду водія — 0,87 проміле, що більш ніж у чотири рази перевищує допустиму норму

Учора, 15 лютого, патрулюючи містом, патрульна поліція виявила дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Івана Приходька. Водій автомобіля Tesla не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на паркан, після чого залишив місце пригоди. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Згодом, повернувшись на місце події, інспектори помітили у 51-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд. Його результат — 0,87 проміле, що більш ніж у чотири рази перевищує допустиму норму.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали адміністративні матеріали:

протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП);

протокол за ст.122-4 КУпАП (залишення місця ДТП);

протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

