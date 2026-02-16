ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

Учора в Кременчуці п’яний водій Tesla зніс паркан приватного будинку та залишив місце ДТП

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 3

 

Результат медогляду водія — 0,87 проміле, що більш ніж у чотири рази перевищує допустиму норму

Учора, 15 лютого, патрулюючи містом, патрульна поліція виявила дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Івана Приходька. Водій автомобіля Tesla не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на паркан, після чого залишив місце пригоди. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Згодом, повернувшись на місце події, інспектори помітили у 51-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд. Його результат — 0,87 проміле, що більш ніж у чотири рази перевищує допустиму норму.

 

Патрульні відсторонили водія від керування та склали адміністративні матеріали:

  • протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП);
  • протокол за ст.122-4 КУпАП (залишення місця ДТП);
  • протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Нагадаємо, учора ми писали, що у Крюкові автомобіль Tesla зніс секцію паркану приватного домоволодіння. Про це повідомили очевидці у соцмережах. На фото з місця події видно, що автомобіль зазнав механічних ушкоджень.

Сьогодні ми повідомляли, що минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 18 водіїв з ознаками сп’яніння.

Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук нетверезий водій
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Вверх