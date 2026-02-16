Учора, 15 лютого, близько 8.00 у селі Обознівка на Кременчуччині в одному з будинків місцеві жителі виявили тіла двох людей. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що в кімнаті будинку правоохоронці виявили 64-річного чоловіка та 41-річну жінку без ознак життя. При цьому в помешканні поліціянти зафіксували сліди задимлення та горіння. На тілах під час попереднього огляду ознак насильницької смерті не виявили.
Для встановлення причин смерті призначили судово-медичну експертизу.
Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України — порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей. Обставини трагедії з’ясовує слідство.
Нагадаємо, нещодавно у Градизькій громаді під час пожежі загинула жінка.
