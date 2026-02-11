У Градизькій громаді під час пожежі загинула жінка

Сьогодні, 11 лютого, у селі Погреби Градизької громади під час пожежі загинула жінка. Про це повідомив голова громади Мирослав Носа.
За його словами, причиною смерті стало отруєння чадним газом.
Смерть жінки внаслідок пожежі журналістам «Кременчуцького Телеграфа» підтвердила і пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. За її словами, загибла — 83-річна пенсіонерка.
— На місці продовжує працювати поліція. Попередньо причиною пожежі стало пічне опалення, — додає Анна Васенко.
Нагадаємо, учора у Решетилівській громаді під час пожежі загинули двоє пенсіонерів.
