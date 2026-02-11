У Лохвицькій громаді відстрілюватимуть лисиць

На підставі протоколу №182 від 1 грудня 2025 року Ради оборони Полтавської області на території Лохвицької громади розпочались заходи з регулювання чисельності лисиць. Роботи здійснює Лохвицьке громадське мисливсько-рибальське господарство. Про це повідомляють на сторінці Лохвицької міської ради.

Рішення ухвалили у зв’язку зі значним зростанням популяції лисиць. За інформацією фахівців, хижаки дедалі частіше заходять у населені пункти, нападають на курей та іншу домашню птицю, а також є основними переносниками сказу, що становить небезпеку для людей і свійських тварин.

Відстріл триватиме до 28 лютого2026 року.

У період проведення заходів мешканців громади закликають не панікувати через звуки пострілів та за можливості не випускати домашніх тварин на вільний вигул.

Нагадаємо, що раніше відстріл лисиць погодили також в Опішнянській громаді.

Раніше ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну популяція лисиць на Полтавщині зросла майже втричі, через що ситуація зі сказом ускладнилась. За даними Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства в 2020 році на території Полтавщини було 2105 лисиць, в 2025 році їх чисельність, попри зросла до 4080 особин. Україна витрачає мільярди гривень на закупівлю вакцин проти сказу для диких тварин, але навіть рекордні обсяги 2024 року не стали запорукою безпеки у 2025-му.