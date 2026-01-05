В Опішнянській громаді на Полтавщині погодили відстріл лисиць

Протягом січня, починаючи з 5-го числа, в Опішнянській громаді, по визначеним лісам, проводитимуть відстріл лисиць. Мисливці працюватимуть в будні дні, у світлу пору доби. Про це на своїй сторінці повідомляє голова громади Микола Різник. Відстріл тварин проводитимуть через значне збільшення їх чисельності та відповідну загрозу для місцевих господарств. Дозвіл надала Рада оборони області.

«Ми нарешті пройшли цю довжелезну бюрократичну процедуру, отримали дозвіл, перелік мисливців, які будуть по будніх днях в світлу пору доби відстрілювати лисиць, тому що дійсно вони несли небезпеку і для домашніх тварин і для птиці, вони є переносниками сказу і їх дуже багато розвелося. Тому не лякайтесь весь січень буде відстріл лисиць», — розповів у своєму звернені Микола Різник.

Раніше ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну популяція лисиць на Полтавщині зросла майже втричі, через що ситуація зі сказом ускладнилась. За даними Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства в 2020 році на території Полтавщини було 2105 лисиць, в 2025 році їх чисельність, попри зросла до 4080 особин. Україна витрачає мільярди гривень на закупівлю вакцин проти сказу для диких тварин, але навіть рекордні обсяги 2024 року не стали запорукою безпеки у 2025-му.