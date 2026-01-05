В Опішнянській громаді на Полтавщині погодили відстріл лисиць

Дозвіл надала Рада оборони області
Протягом січня, починаючи з 5-го числа, в Опішнянській громаді, по визначеним лісам, проводитимуть відстріл лисиць. Мисливці працюватимуть в будні дні, у світлу пору доби. Про це на своїй сторінці повідомляє голова громади Микола Різник. Відстріл тварин проводитимуть через значне збільшення їх чисельності та відповідну загрозу для місцевих господарств. Дозвіл надала Рада оборони області.
Раніше ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну популяція лисиць на Полтавщині зросла майже втричі, через що ситуація зі сказом ускладнилась. За даними Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства в 2020 році на території Полтавщини було 2105 лисиць, в 2025 році їх чисельність, попри зросла до 4080 особин. Україна витрачає мільярди гривень на закупівлю вакцин проти сказу для диких тварин, але навіть рекордні обсяги 2024 року не стали запорукою безпеки у 2025-му.
