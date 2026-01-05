ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

В Опішнянській громаді на Полтавщині погодили відстріл лисиць

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 172

 

Дозвіл надала Рада оборони області

Протягом січня, починаючи з 5-го числа, в Опішнянській громаді, по визначеним лісам, проводитимуть відстріл лисиць. Мисливці працюватимуть в будні дні, у світлу пору доби. Про це на своїй сторінці повідомляє голова громади Микола Різник. Відстріл тварин проводитимуть через значне збільшення їх чисельності та відповідну загрозу для місцевих господарств. Дозвіл надала Рада оборони області.

«Ми нарешті пройшли цю довжелезну бюрократичну процедуру, отримали дозвіл, перелік мисливців, які будуть по будніх днях в світлу пору доби відстрілювати лисиць, тому що дійсно вони несли небезпеку і для домашніх тварин і для птиці, вони є переносниками сказу і їх дуже багато розвелося. Тому не лякайтесь весь січень буде відстріл лисиць», — розповів у своєму звернені Микола Різник.

Раніше ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну популяція лисиць на Полтавщині зросла майже втричі, через що ситуація зі сказом ускладнилась. За даними Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства в 2020 році на території Полтавщини було 2105 лисиць, в 2025 році їх чисельність, попри зросла до 4080 особин. Україна витрачає мільярди гривень на закупівлю вакцин проти сказу для диких тварин, але навіть рекордні обсяги 2024 року не стали запорукою безпеки у 2025-му.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: лисиця мисливці сказ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх