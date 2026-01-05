У Кременчуці за тиждень зафіксували 463 випадки ГРВІ, серед них — 10 випадків грипу

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 80

Упродовж минулого тижня, із 29 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року, у Кременчуці зареєстрували 463 випадки захворювань на ГРВІ. Серед них — 5 випадків COVID-19 та 10 випадків грипу. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За даними медиків, на грип захворіли 7 дітей і 3 дорослих. Усі пацієнти були госпіталізовані до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

COVID-19 підтвердили у 3 дітей та 2 дорослих. Їх також госпіталізували до інфекційного відділення цієї ж лікарні.

Статистика свідчить, що найчастіше на ГРВІ хворіють діти: 259 випадків із 463. За тиждень до інфекційного відділення через ГРВІ потрапили 5 дітей, дорослі пацієнти лікувалися амбулаторно.

Смертельних випадків від COVID-19 за цей час не зафіксували, а загальний рівень захворюваності нижчий за епідемічний поріг, розрахований для України.

Зауважимо, що у порівнянні із позаминулим тижнем кількість хворих на ГРВІ зменшилася: їх тоді фіксували 598 випадків. Однак за тиждень із 4 до 10 зросла кількість хворих на грип.