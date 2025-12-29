У Кременчуцькій громаді минулого тижня одна людина захворіла на COVID-19 та четверо грипом

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 118

У громаді за тиждень також зареєстровано 598 випадків захворіння на ГРВІ

За тиждень з 22 по 28 грудня в Кременчуцькій міській територіальній громаді було зареєстровано 598 випадків захворювань на ГРВІ, в тому числі 1 випадок захворювання на COVID-19 та 4 — на грип. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на департамент охорони здоров’я Кременчука,

Минулого тижня 3 випадки грипу виявлено у дітей, яких госпіталізовано до інфекційного відділення міської дитячої лікарні та 1 — у дорослого пацієнта, який проходить лікування в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька».

Більшу частину хворих на ГРВІ становлять діти — 366 випадків, із яких 11 — лікується в стаціонарних умовах. Усі дорослі пацієнти проходять амбулаторне лікування.

Така кількість захворювань знаходиться нижче епідемічного порога, розрахованого для України.

